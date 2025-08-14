Previsioni meteo prossima settimana: l’anticiclone non molla, ci sarà da sudare – viagginews.com

Le previsioni meteo riguardanti la settima prossima indicano che ci sarà da aspettare prima che le temperature tornino più basse e che si possa affrontare l’epilogo dell’estate con maggiore serenità.

Siamo giunti alla metà di agosto, periodo che fa parte statisticamente del momento più caldo dell’estate e che al contempo segna il giro di boa verso la fine di questa stagione ricca di stimoli e di variazioni alla normale routine. Questo è anche il periodo in cui la restante parte degli italiani raggiunge studenti e pochi fortunati che sono già in vacanza da diverse settimane, il momento in cui il caldo e il bel tempo diventano una piacevole compagnia.

L’inizio di agosto aveva fatto temere che questo mese potesse essere atipico e dunque che il tradizionale bel tempo fosse ormai superato. Da qualche giorno a questa parte però l’anticiclone africano è tornato a bussare alla nostra porta, il bel tempo è diventato una costante e le temperature si sono nuovamente alzate.

Le previsioni meteo ci dicono inoltre che durante tutta questa settimana, weekend compreso, l’anticiclone rimarrà la figura meteorologica dominante e che l’arrivo di correnti fredde dal Nord porterà si alla possibilità di qualche temporale estivo, ma solo sulle Alpi e le Prealpi, il che permetterà ai vacanzieri in cerca di spiagge assolate di esaudire i propri desideri.

Ferragosto e l’imminente fine settimana, però, sono solo l’inizio delle vacanze per moltissimi italiani, il che porta tutti a guardare avanti alle prossime settimane, nella speranza che la stabilità meteorologica si protragga consentendo loro di godere di una vacanza balneare piacevole.

Niente panico vacanzieri, l’anticiclone perdurerà anche la prossima settimana

I timori dei vacanzieri tardivi sono più che giustificati, sia perché solitamente la seconda metà di agosto è terreno fertile per temporali estivi, sia perché questa estate 2025 ha già mostrato la sua estrema dinamicità passando da periodi di caldo intenso e insopportabile a periodi di piogge intense e maltempo diffuso e costante.

Per fortuna però sembra che non sia ancora giunto il momento di appendere il costume al chiodo e dedicarsi ad attività autunnali nel pieno dell’estate. Le previsioni a medio-lungo termine ci svelano che l’anticiclone africano rimarrà dominante anche per tutta la prossima settimana, regalando altre giornate di sole e di temperature perfette per una vacanza al mare.

Il caldo intenso, a tratti afoso, dovrebbe accompagnare gli italiani durante tutta questa seconda decade di agosto e dunque fino a mercoledì 20 agosto. Tra il 20 ed il 21 agosto potrebbe però esserci una svolta al Nord Italia, dove le correnti fredde provenienti dal Nord Europa potrebbero occupare maggiore spazio e generare temporali e grandine su tutto il settentrione.

Una svolta verso l’instabilità potrebbe esserci nei giorni a seguire anche sul Centro Italia, con fenomeni meno strutturati e più estemporanei su alcune regioni contigue al Nord Italia. Se tale scenario dovesse verificarsi ne risentirebbero anche le temperature, con un drop termico consistente sulle regioni colpite dal maltempo.

Diverso il discorso sul Centro-Sud e Sud Italia, dove la stabilità dovrebbe rimanere intatta anche dopo il 21 agosto. L’estate, insomma, è ancora nel suo pieno e le vacanze dei ritardatari sono salve.