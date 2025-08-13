Bonifico, ora niente sarà più come prima: la novità che può salvare tutti – Viagginews.com

Tante persone hanno imparato a fare un bonifico online con la propria banca, a breve sarà necessario abituarsi a una novità che può essere positiva.

Gestire il proprio conto corrente è ormai diventato importante per tutti, grazie all’home banking farlo è ora più semplice grazie alle app messe a disposizione da ogni istituto di credito che sono ora facili da gestire un po’ per tutti. Anche chi non ha grande familiarità con questi strumenti ha con ogni probabilità imparato come si fa un bonifico, così da essere sempre in regola se non si è scelta la domiciliazione bancaria e non si ha tempo di andare in filiale.

Del resto, è disponibile una procedura guidata che può diventare immediata un po’ per tutti, per questo diventa fondamentale essere a conoscenza di eventuali novità che possono essere introdotte a riguardo. E una è effettivamente in arrivo, ma per fortuna non è detto sia negativa per gli utenti.

Una novità importante quando si fa un bonifico

Eventuali cambiamenti che possono riguardare le modalità con cui si fa un bonifico online possono riguardare tutti, sia chi è abituato a farne diverse, sia chi ricorre a questa pratica ogni tanto. Questa volta il cambiamento non è ancora avvenuto ma è imminente e sarà attiva dal 9 ottobre, volta a tutelare gli interessi di tutti.

A partire da quella data, infatti, ogni volta che ne sarà eseguito uno si riceverà un’informazione in tempo reale da parte della banca per poter capire se i dati inseriti coincidono, se non coincidono affatto, se generalità e codici corrispondono solo in parte o se non è stato possibile effettuare la verifica. Tutto sarà così trasparente e permetterà di non effettuare errori, con il rischio che i soldi possano finire alla persona sbagliata in caso di inserimento di un IBAN errato.

La modifica riguarderà sia i bonifici istantanei, quelli che arrivano nell’arco di pochi secondi sul conto corrente del beneficiario, sia quelli ordinari, grazie al nuovo obbligo a cui dovranno far fronte gli istituti di credito, che dovranno controllare l’Iban e i dati del beneficiario prima che arrivi l’ordine di pagamento.

Negli ultimi mesi è certamente aumentato il numero di persone che ricorrono a un bonifico istantaneo, non solo perchè può essere uno strumento utile per chi si ricorda di essere in ritardo con una scadenza, ma soprattutto perché ora i costi sono gli stessi di quelli previsti per un bonifico ordinario. Pur trattandosi di un sistema facile da utilizzare, il rischio di incorrere in una truffa non può essere escluso a priori, per questo quello che avverrà tra poche settimane sarà provvidenziale. Nel momento in cui si inserisce un Iban, il sistema verificherà se il nome del beneficiario corrisponde, qualora ci fosse discordanza sarà inviato immediatamente un avviso.

E’ bene però precisare che in queste occasioni non può esserci alcun blocco del trasferimento, ma sicuramente le possibilità di incorrere in errori saranno ridotte. Si punta in questo modo a evitare che il sistema venga usato per trasferimenti illeciti o riciclaggio di denaro.