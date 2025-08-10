Previsioni meteo, a Caronte si aggiunge la canicola: ci sarà da soffrire a lungo – viagginews.com

Ci attende un periodo di sofferenza intensa, in cui il caldo già intenso portato dall’azione anticiclonica verrà acuito dalla formazione di una canicola subtropicale: quanto durerà il caldo intenso.

L’avvicinamento a questo secondo weekend di agosto è stato accompagnato dalle notizie riguardanti il ritorno in forze dell’anticiclone africano, il nemico pubblico numero 1 dell’estate poiché il portatore delle correnti calde africane e dell’alta pressione, il responsabile insomma di quelle fasi estive in cui anche il più grande amante di spiagge e località balneari sogna intensamente di trovarsi in pieno inverno sul monte più alto del mondo.

Quest’anno abbiamo già vissuto l’arrivo dell’anticiclone in più occasioni. Il primo incontro con questo fenomeno meteorologico lo abbiamo avuto ad inizio giugno, quando il clima è passato da una costante e anomala instabilità primaverile continuativa ad una stabilità tendente alla temperatura del forno a legna quando si cuoce la pizza.

Giugno è stato particolarmente intenso perché dopo una fase centrale di relativa quiete ha accolto una seconda ondata di caldo ancora più intensa che è durata così a lungo da sconfinare fino ai primi giorni di luglio. Anche il primo mese di vera estate è stato condizionato da ondate di caldo, la fase centrale è stata violentemente condizionata dall’alta pressione sub-sahariana, scemata solo sul finire.

Per il momento agosto è stato molto più godibile a livello di temperature, ma proprio in questi giorni ha accolto anche lui il ritorno dell’alta pressione e del caldo intenso. Come affrontarlo ormai lo sappiamo, bisogna evitare le ore più calde, idratarsi bene, mangiare leggeri e utilizzare strumenti di condizionamento dell’aria quando non c’è modo di ovviare.

Meteo settimana prossima: caldo intenso oltre Ferragosto, anche la notte

Il picco del caldo si avrà già a partire dalla giornata di oggi, quando nelle fasi centrali si raggiungeranno i 40°C in diverse zone del Paese e quando comunque in tutte le regioni del Nord e del Centro le massime supereranno i 36°C e flirteranno con i 38°C. Il caldo intenso sarà amplificato dalla formazione di una canicola subtropicale.

Le correnti calde provenienti direttamente dal Sahara che Caronte richiama sul nostro Paese renderanno rovente anche i venti in arrivo. L’alta pressione dominante creerà uno scudo che non consentirà alle correnti più fresche provenienti dal Nord Europa di mitigare il clima e questo blocco continuerà almeno fino a martedì 12 agosto.

Proprio nel corso del 12 agosto, verso sera, potrebbe verificarsi un lieve cedimento dello scudo pressorio sulle zone alpine, dove non è escluso che tra martedì e mercoledì possano esserci rovesci temporaleschi e persino grandinate ad alta quota. Questo cedimento però non coinvolgerà altre zone del Paese, dove il caldo intenso permarrà fino almeno a venerdì 15 agosto.

I modelli matematici suggeriscono che il caldo possa essere preponderante anche fino a domenica 17 agosto, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, dove l’anticiclone dovrebbe rimanere ben saldo. In questa fase non ci sarà sollievo nemmeno durante la notte, visto che il fenomeno delle notti tropicali non consentirà alla temperatura di scendere sotto i 25°C.