Meglio non lavarsi mai le mani in aereo: un esperto rivela una verità davvero allarmante – viagginews.com

Quante volte abbiamo avuto necessità di lavarci le mani in aereo, dopo essere stati in bagno o per rinfrescarci?

Eppure sembra che non sia proprio una buona abitudine, tutt’altro. I minuscoli bagni di bordo di per sé non possono essere il massimo dell’igiene soprattutto durante i viaggi più lunghi, ma c’è dell’altro.

Lavarsi le mani con acqua e sapone, anche in aereo, sembra il gesto più naturale e igienico, eppure un esperto avverte che sarebbe meglio pensarci due volte, e questo perché, secondo lui, l’acqua che scorre dal rubinetto potrebbe non essere così pulita come immaginiamo. L’esperto di cui parliamo si chiama Jason Tetro ed è microbiologo e divulgatore scientifico. Ha spiegato che i serbatoi d’acqua degli aerei non sono un ambiente sterile. Al contrario, possono diventare un terreno favorevole alla crescita di batteri, compresi i coliformi fecali come l’E coli, noti per essere potenziali patogeni. Questo problema non è nuovo: studi e segnalazioni risalgono a più di 20 anni fa.

Una ricerca condotta nel 2019 dal Hunter College NYC Food Policy Center e dal sito DietDetective.com ha analizzato la qualità dell’acqua di 23 compagnie aeree statunitensi. I risultati sono stati poco rassicuranti: in molti casi, l’acqua non rispettava gli standard di salubrità e addirittura non era adatta al consumo umano.

Lavarsi le mani in aereo: sai da dove proviene l’acqua?

Come racconta un’assistente di volo l’acqua viene trasportata da camion cisterna che la prelevano all’aeroporto per poi trasportarla fino al velivolo.

Poi, tramite un tubo collegato a un punto di rifornimento situato nella parte inferiore della fusoliera, l’acqua viene pompata nei serbatoi di bordo. Questi contenitori, per regolamento, vengono puliti solo quattro volte all’anno, secondo le indicazioni della Environmental Protection Agency (EPA) americana.

Secondo l’assistente, la soluzione migliore è evitare il contatto diretto con l’acqua di bordo e affidarsi a un buon disinfettante per le mani. Jason Tetro, invece, pur rifiutando l’idea di bere quell’acqua, ammette che lavarsi le mani può essere comunque accettabile, a patto di farlo con attenzione e asciugandole subito in modo accurato. E il discorso non riguarda solo l’acqua. Un recente esperimento social di un creator su TikTok, ha mostrato quanto possano essere sporche anche le sedie degli aeroporti. Prelevando campioni dell’aeroporto LaGuardia di New York e analizzandoli in laboratorio, il risultato ha rivelato la presenza di batteri della pelle lasciati dai viaggiatori.