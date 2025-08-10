Costa dei Trabocchi, un luogo dove si fondono storia, mare e mistero: un paesaggio tutto da scoprire – viagginews.com

Storia e natura che si mescolano per offrirti una vacanza da sogno. Una costa di cui forse troppo poco si parla, eppure…

Eppure è una tra le più affascinanti in Italia e presto scoprirete perché. Parliamo dell’Abruzzo, una regione di altissimo livello per quanto riguarda il mare e l’organizzazione turistica. Una meta amata soprattutto da famiglie con figli, ma non solo.

Se non lo avete mai fatto, vi consigliamo di scegliere l’Abruzzo per le vostre vacanze. Non solo per il mare dalle bandiere blu, ma anche per la sua storia e la sua costa caratteristica. Gabriele D’Annunzio li chiamava “ragni colossali” e presto capiremo di chi stava parlando.

Un luogo dove il mare, la storia e la natura si fondono in un insieme di bellezze indimenticabili. Venite con noi sulla Costa dei Trabocchi, lungo il litorale abruzzese. Le antiche strutture di pesca avevano catturato l’attenzione di D’annunzio che le aveva descritte come qui sopra. Uno dei paesaggi più pittoreschi d’Italia. I trabocchi sono strutture uniche, costruite interamente in legno con reti di cavi e legname e si tuffano sul mare come testimoni di un’epoca in cui la pesca era l’economia del posto. Utilizzati per secoli dai pescatori, molti trabocchi sono stati recentemente restaurati e trasformati in piccoli ristoranti dove poter gustare pesce freschissimo mentre si gode il tramonto sulle acque.

Costa dei Trabocchi: la vedi una volta e te ne innamori

La trasformazione in ristoranti ha permesso di rendere questa fetta di costa adriatica un esempio di sinergia virtuosa fra tradizione e innovazione.

I ristoranti sul mare offrono un’esperienza gastronomica unica, immersi nella natura e nella bellezza. L’intervento conservativo è stato reso possibile negli anni anche grazie all’aiuto del FAI e della Banca Intesa Sanpaolo, che hanno contribuito a rafforzare l’identità culturale della regione, attirando visitatori da tutto il mondo interessati a scoprire la storia vivente di queste antiche macchine da pesca. Con le sue riserve naturali, come la Lecceta di Torino di Sangro e la Riserva Naturale di Punta Aderci, la costa offre scenari mozzafiato ma anche opportunità di escursioni a piedi o in bicicletta.

Le spiagge, come quella di Ripari di Giobbe e il Golfo di Venere, sono spesso nascoste tra scogliere e accessibili solo tramite piccoli sentieri, offrendo un’esperienza quasi esclusiva e molto lontana dal turismo di massa. Questi luoghi incantevoli sono perfetti per chi cerca tranquillità e un contatto diretto con la natura incontaminata. Per gli appassionati di ciclismo, la Ciclovia dei Trabocchi rappresenta un’opportunità imperdibile. Si snoda lungo il mare e offre panorami spettacolari.