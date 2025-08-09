Previsioni Meteo, a San Lorenzo Caronte non dà tregua: la notte delle stelle sarà infuocata – viagginews.com

La notte di San Lorenzo sarà accompagnata dall’aumento delle temperature serali: quest’anno esprimere desideri farà sudare più di una seduta di attività fisica in palestra.

Già da giorni siamo consapevoli che l’anticiclone africano si prenderà una bella vacanza qui da noi in Italia e che la sua presenza comporterà il ritorno di un caldo intenso sia a livello di temperature che di umidità. Come spesso accade quando simili condizioni si verificano, si forma sul territorio una canicola subtropicale che blocca l’arrivo di correnti esterne e che comporta un graduale aumento delle temperature massime e minime, nonché quello del tasso di umidità.

Già oggi 9 agosto 2025 ci troviamo di fronte ad una giornata tipicamente estiva, con bel tempo e sole splendente su ogni zona del nostro Paese. Le piogge e gli annuvolamenti dei giorni scorsi sono già un ricordo e questo andamento climatico si protrarrà per diversi giorni, sicuramente fino a venerdì 15 agosto e probabilmente fino a conclusione della prossima settimana.

Per quanto riguarda le massime, oggi non ci sono grossi rischi, poiché la temperatura salirà oltre i 30°C un po’ ovunque, ma il picco massimo verrà raggiunto dalla provincia di Bolzano dove il termometro si attesterà sui 37°C. Domenica ci sarà un’ulteriore intensificazione delle temperature con massime che giungeranno fino a 40°C a Firenze, e tra i 36°C e i 38°C in varie zone del Nord e Centro Italia.

L’ondata di caldo renderà anche le notti infernali: a San Lorenzo la temperatura non scenderà mai sotto i 25°C

Ciò che rende ancora più difficoltosa la fase climatica in cui ci troviamo è l’aumento delle temperature serali congiunto all’aumento del tasso di umidità nell’aria che aumenta la percezione del calore circostante. Particolarmente intenso sarà il caldo notturno durante la notte di San Lorenzo che quest’anno cade di domenica.

Per chiunque voglia ammirare il cielo stellato e la pioggia di stelle cadenti che da tradizione illumina il cielo in questa occasione, sarà preferibile spostarsi in zone montane. Ad alta quota c’è infatti una maggiore possibilità che le temperature diventino più gradevoli nel corso delle ore notturne.

Per chi rimane invece in città, anche magari spostandosi sulla costa e in spiaggia per allontanarsi dall’inquinamento luminoso dei centri urbani e godere maggiormente del cielo stellato, non c’è soluzione al caldo intenso. Torna infatti il fenomeno delle notti tropicali, con le temperature minime che nella giornata di domenica 10 agosto non scenderanno sotto i 25°.

Disagio per chi è in ferie e vuole godere dello spettacolo naturale offerto dalla volta celeste, vero e proprio incubo per chi ancora ha gli ultimi giorni di lavoro e deve cercare riposo a letto in vista della successiva giornata lavorativa. L’avvicinamento alle vacanze per i “ritardatari” sarà insomma reso maggiormente difficoltoso dal forte caldo.