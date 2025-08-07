Previsioni meteo weekend, punte massime fino a 40°: dove il caldo tornerà insopportabile – viagginews.com

Le previsioni meteo per il weekend confermano la risalita dell’anticiclone africano e l’innalzamento delle temperature su tutta Italia: in alcune zone si toccheranno persino i 40°C.

L’inizio settimana gradevole ed in continuità con le temperature che già abbiamo avuto in quella precedente hanno illuso gli italiani che questa potesse essere la tendenza agostana e che dunque il mese più intenso dell’estate sarebbe trascorso senza gli squilli dell’anticiclone africano e periodi di caldo intenso.

In verità le mappe sinottiche e di conseguenza tutti i meteorologi avevano già avvisato del possibile ritorno del caldo proprio sul finire di questa settimana e più precisamente tra venerdì e sabato. In realtà la risalita dell’anticiclone si è verificata già a partire dalla giornata di ieri e gradualmente continuerà ad aumentare portando ad uno scollinamento generale sopra i 30°C già nella giornata di oggi.

Venerdì ci sarà la vera e propria svolta climatica, con la colonnina di mercurio che tenderà ad attestarsi intorno ai 34°-35°C un po’ ovunque e zone in cui ci saranno picchi ragguardevoli compresi tra i 36° ed i 38°C. L’effetto positivo di tutto questo sarà una generale stabilità climatica che comporterà la scomparsa di annuvolamenti e fenomeni temporaleschi.

Previsioni meteo weekend: dove si rischia di arrivare ai 40°C

In generale l’ondata di caldo che ci apprestiamo ad accogliere non sarà dell’entità di quelle vissute alla fine di giugno e nella parte centrale del mese di luglio. Le temperature massime in media si attesteranno intorno ai 35°C e saranno solo rare le eccezioni in cui il termometro farà segnare valori più alti.

Ciò non significa che il caldo non sarà avvertibile da tutti in modo diffuso, anzi con il passare dei giorni aumenterà notevolmente il tasso di umidità, portando ad una più intensa sensazione di caldo e afa anche durante le notti. Tra sabato e domenica ci dovrebbe essere un’ulteriore accelerazione che dovrebbe far salire a 36°C la massima sulla Pianura Padana e intorno ai 40°C nel foggiano, nel materano, nel catanese e nelle zone interne della Campania e della Sardegna.

Prepariamoci dunque ad una domenica di passione principalmente al Sud Italia, con il rischio che queste temperature possano confermarsi anche nei giorni successivi. Le mappe infatti suggeriscono che la stabilità dell’anticiclone sopra i nostri territori dovrebbe mantenersi sino a Ferragosto e probabilmente anche nei giorni immediatamente successivi.

Per una svolta verso il clima più gradevole e il ritorno di correnti fresche e pioggia potrebbe essere necessario arrivare al 20 di questo mese. Si tratta d’altronde della fase tipica di agosto in cui la stabilità fa spazio alle prime fasi della transizione all’autunno, quella in cui più di frequente si verificano temporali estivi.