Europa, le mete sconsigliate dai visitatori: uno dei gioielli italiani viene definito ‘trappola per turisti’

I visitatori stessi sconsigliano queste mete europee: uno dei gioielli italiani viene definito una ‘trappola per turisti’.

Scegliere la meta è un terno al lotto, soprattutto se non si ha dimestichezza con l’organizzazione dei viaggi. Per questo ci sono le agenzie di viaggio. Tuttavia, non sempre ci si può fidare, in quanto può capitare che seguano i trend del momento. Per essere davvero sicuri, abbiamo un’arma alla mano: le recensioni. Nessuno è onesto come un turista che è rimasto deluso o al contrario profondamente soddisfatto. Individuare eventuali problematiche della location diventa così un gioco da ragazzi.

Ci sono diversi siti online che raccolgono le opinioni degli utenti su qualsiasi cosa. Dai prodotti di cosmesi e moda, fino ad arrivare appunto a mete, residence, hotel e potenziali attrazioni. Si può produrre quindi una classifica delle città che hanno totalizzato il maggior numero di recensioni negative. Purtroppo per noi italiani – notoriamente suscettibili quando si parla di critiche provenienti da cittadini internazionali – nella lista figurano anche alcuni nostri gioielli.

Prima di addentrarci in materia sensibile, partiamo da oltre confine. Bratislava (Slovacchia) ad esempio è stata definita la “città più noiosa”, mentre Oslo (Norvegia) è stata criticata perché priva di un’architettura particolare o suggestiva, povera di paesaggi naturali e di attrazioni coinvolgenti. Si è discusso anche sul comportamento delle persone locali, percepite “arrabbiate e depresse”. Non è però finita qui.

Europa: i turisti lapidari su queste mete, “le peggiori”

Atene (Grecia) sarebbe sporca, afosa e sovraffollata. Dublino (Irlanda) è “l’ombra di sé stessa”, in quanto soffocata da multinazionali e grattacieli invadenti. Basilea (Svizzera) e Dubrovnik (Croazia) rappresentano il “luogo da sogno per pensionati”. Barcellona (Spagna) è troppo pericolosa a causa della presunta presenza di truffatori, mentre Bruxelles (Belgio) non avrebbe nulla di speciale. Purtroppo tocca anche a noi: tre città sono finite nel mirino dei viaggiatori internazionali.

Milano, Firenze e Venezia non sono piaciute a molti turisti. Un affronto che fa male. Mentre Milano viene definita “noiosa” e una semplice “via di accesso ai laghi”, Firenze e Venezia vengono associate a mere “trappole per turisti”. Nonostante l’architettura unica nel suo genere e le bellezze che riservano i due capoluoghi, i visitatori hanno lamentato l’overtourism e la scarsa qualità di alcune attività e ristoranti.

Molti dei nostri gioielli rischiano di diventare “parchi a tema” a causa dell’overtourism. La polemica provocata dal matrimonio di Jeff Bezos a Venezia nasce da diversi anni di frustrazione e mancata tutela dei nostri tesori.