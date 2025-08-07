Bonus lavoratori da 1500 euro approvato a tutti: bisognerà aspettare qualche mese per riceverlo – viagginews.com

Un’intesa con i sindacati che probabilmente non si era mai vista e si parla già di decisione storica che premia i lavoratori.

Un premio consistente, addirittura 1.500 euro che premia la fedeltà e l’attaccamento al lavoro nonostante in passato ci siano state bufere che stavano per buttare giù tutto, speranze dei lavoratori comprese.

Un accordo storico per i quali ci sono voluti ben 10 anni di trattative, tira e molla che un giorno accendevano e il giorno dopo spegnevano le speranze di migliaia di lavoratori. Grande soddisfazione da parte delle sigle che sono arrivate all’accordo: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. Non solo soldi ma un accordo contrattuale di prim’ordine che prevede l’introduzione di nuovi livelli di inquadramento per la rete commerciale e apertura di un tavolo specifico in ottobre 2025 per definire percorsi di carriera anche nei ruoli di direzione.

Ci sarà poi una maggior trasparenza nei processi di trasferimento e aumento delle indennità per i pendolari, mutui per il personale: spread ridotto sui nuovi finanziamenti e possibilità di cambiare il tipo di tasso fino a quattro volte durante il periodo del mutuo, permessi e congedi con nuove agevolazioni per paternità, inserimento figli in nido o scuola dell’infanzia e in caso di lutto per parenti di primo grado.

E poi lavoro agile: estensione dello smart working anche alla rete commerciale, con 12 giornate all’anno usufruibili nelle filiali da gennaio 2026.

Storico accordo sindacale: festeggiano migliaia di lavoratori

Parliamo della banca Monte dei Paschi di Siena che ha firmato un contratto integrativo aziendale (Cia) che rivoluziona il lavoro in banca e stabilisce un premio aziendale di 1.500 € per ciascuno dei circa 16.500 dipendenti. Il bonus, legato a parametri di solidità patrimoniale, liquidità e redditività del gruppo, sarà erogato nel primo semestre del 2026.

Nell’accordo c’è anche l’impegno ad aprire nuovi tavoli negoziali da settembre 2025 per discutere il fabbisogno di personale e la ripresa occupazionale interna. Grande soddisfazione da parte deelle sigle sindacali coinvolte, dicevamo: “abbiamo gestito con pazienza e responsabilità un percorso negoziale durato nove mesi. Le basi erano state poste con l’accordo dell’ottobre 2024… non era affatto un risultato scontato…” – ha detto Guido Fasano (vicecoordinatore Fabi, gruppo Mps). Alessia Silvestri (First Cisl Mps) ha aggiunto: “Un’intesa frutto di ascolto, pazienza e determinazione… dopo anni difficili, iniziamo a dare risposte concrete alle legittime aspettative…”

Chiara Canton (Fisac Cgil): “La nostra più grande soddisfazione è vedere finalmente riconosciuto l’ottimo lavoro svolto… grande professionalità e spirito di appartenenza” Carlo Magni (Uilca Mps): “Dopo oltre un decennio, restituiamo un contratto vero… oggi non celebriamo un traguardo, ma apriamo una stagione nuova…”