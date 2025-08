Previsioni Meteo, buone notizie per i vacanzieri: la svolta climatica è rimandata – viagginews.com

La spada di Damocle di una svolta meteorologica tendente al maltempo gravava sui vacanzieri, ma gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che la stabilità ed il bel tempo terranno botta e ci accompagneranno ben oltre Ferragosto.

In base alle prime mappe sinottiche di agosto, lo scenario del mese per antonomasia delle vacanze estive si era mostrato beffardo. Dopo un giugno e un luglio a correnti alternate, dove intense ondate di calore si sono avvicendate a break temporaleschi più o meno intensi, questo mese si preannunciava come quasi autunnale.

Infatti dopo l’inizio smooth e l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che ha portato stabilità e temperature godibili, si prevedeva una fiammata africana intorno a Ferragosto e poi una svolta meteorologica decisa verso l’instabilità e i temporali più tipicamente estivi, quelli che da sempre caratterizzano gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre.

Qualora questa tendenza fosse stata confermata si sarebbe trattato di un vero e proprio tiro mancino per i vacanzieri. Tantissimi italiani non possono infatti prendere ferie prima dell’arrivo di Ferragosto e altri scelgono proprio la settimana successiva alla festività per evitare il grosso della confusione e godere di maggiore relax e tranquillità.

Immaginate adesso di poter andare a mare per una settimana dopo due mesi e mezzo di sofferenza in città e di trovare solamente nuvole e pioggia. Per fortuna però questo scherzo climatico non andrà in porto, gli ultimi aggiornamenti smentiscono la virata verso l’instabilità.

Che tempo farà per Ferragosto e nella settimana successiva? L’anticiclone punta decisamente sulla permanenza

Come già detto nei giorni scorsi, l’influsso piacevole dell’anticiclone delle Azzorre continuerà solo fino ad giovedì 7 agosto, mentre a partire da venerdì ci sarà la risalita prepotente dell’anticiclone sub-sahariano sul Mediterraneo e di conseguenza anche sull’Italia. Tra sabato e domenica dovrebbe dunque tornare il caldo intenso, con massime pari o superiori a 35°C su molte città nostrane.

Questo andamento climatico continuerà ad andare avanti per tutta la settimana che comprende il Ferragosto ed anzi, proprio in prossimità della festività ci dovrebbe essere un’ulteriore intensificazione del caldo che potrebbe portare le massime fino ed anche oltre i 40°C su molte delle province italiane.

Fino ad adesso si pensava che superato Ferragosto ci sarebbe stata una graduale svolta, con l’anticiclone che, persa consistenza, lasciava spazio alla discesa di correnti fredde in grado di portare temperature più gradevoli sì, ma anche diffusa instabilità. Questa prospettiva però non si dovrebbe verificare.

Secondo le ultime mappe, l’anticiclone potrebbe reggere la pressione delle correnti cicloniche per un lungo periodo e consentire così ai vacanzieri di godere di lunghe giornate di caldo e stabilità, l’ideale per chi vuole godere al massimo delle ferie estive per fare un bagno a mare.