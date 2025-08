Confettura estiva con frutto inaspettato: questa ricetta è rivoluzionaria, così non l’hai mai fatta!

Per molti non è nemmeno considerato un frutto, ma questa confettura estiva dal gusto inaspettato, diventerà la preparazione preferita della stagione!

La ricetta è rivoluzionaria, la confettura estiva con un frutto inaspettato regala delle gioie per il palato. Non è una preparazione complicata, anzi, è proprio unica anche per la praticità con la quale si prepara. Ci sono tante curiosità nel mondo culinario, alcune inedite, necessitano proprio di essere scoperte!

Il caldo provoca la disidratazione del corpo umano, quindi bisogna bere e ingerire liquidi anche attraverso l’alimentazione. Sicuramente, trattandosi di una confettura non la si può considerare un prodotto “dietetico”, ma il fatto di essere fatta “home-made” preparata in casa con la proprie manine, determina anche una gestione personale degli ingredienti da inserire. Ma non solo.

Per cui ci si può regolare in relazione alle proprie esigenze, quindi seguendo la ricetta, ma cercando di non realizzare una preparazione troppo calorica, e valorizzando il prodotto principale stesso, che è un toccasana per la diuresi.

Quindi, la ricetta della confettura estiva con il frutto inaspettato è davvero un portento per la salute!

Come preparare la confettura estiva con gusto inaspettato

Il gusto di questa confettura estiva è davvero inaspettato, ma è fresco, rigenerante e soprattutto versatile. Si tratta di una preparazione che ben si presta a molteplici piatti, e proprio per questo non ci si può lascia scappare una leccornia del genere.

Protagonista della confettura estiva con un frutto inaspettato è proprio… il cetriolo! Non è una verdura, ma un frutto al 100%. Lo è per la sua struttura biologica, nasce da un fiore ed ha i semi al suo interno, quindi non è un ortaggio. La credenza che sia tale però è determinata dal suo uso in cucina, quindi dalla consuetudine diffusa. Viene considerato come una verdura perché protagonista di contorni e insalate, ma è in realtà un frutto.

Come farci una confettura? Bisogna lavarlo, eliminare la buccia e anche dalla polpa i semi perché sono troppo amari. La parte rimasta la si taglia a pezzettini, e la si condisce con il succo di un limone e con la sua scorza, evitando di prendere la parte bianca perché amara.

Per 350 g di cetriolo di aggiungono 150 g di zucchero, e si mescola. Si lascia in frigo per una notte, e i cetrioli avranno rilasciato il liquido di conservazione, ne va eliminato un po’, filtrando, ma si conserva quello filtrato. In pentola di mettono i cetrioli marinati con lo zucchero e il limone con una bacca di vaniglia agli ultimi minuti di cottura.

Per ultimare la cottura si devono contare circa una ventina di minuti, se si asciuga troppo, ogni tanto aggiungere un po’ di liquido, l’importante è che raggiunga una consistenza molliccia.