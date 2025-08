Dormire sotto le stelle: imperdibili alberghi per vivere un’esperienza immersi nella natura – viagginews.com

Cosa c’è di più bello e romantico di dormire sotto le stelle specie quelle cadenti della notte di San Lorenzo?

Esprimi il tuo desiderio comodamente dal tuo letto, sarà una notte indimenticabile. Credi sia impossibile? Allora non hai mai conosciuto questi posti in Italia.

Dormire sotto le stelle è un po’ il sogno di tutti, specialmente delle persone più romantiche o delle coppie. Ma per farlo, il più delle volte bisogna organizzarsi bene all’addiaccio, con il rischio di caldo, umidità, zanzare e chi più ne ha più ne metta. E se vi dicessimo che invece potete ammirare le stelle seduti comodamente su un divano o addirittura sdraiati sul letto? Difficile da credersi, perché non tutti conoscono i posti di cui vi stiamo parlando.

Esistono igloo dai gusci trasparenti in riva al mare, bubble room incastonate nel bosco, baite o rifugi accoglienti in vetta, con tetti trasparenti da cui contemplare il cielo stellato e trascorrere serate romantiche a tutte le latitudini: noi ve li raccontiamo, per una notte indimenticabile.

Vedere le stelle seduto sul divano o sdraiato sul letto? Si può fare!

Iniziamo con gli chalet caratteristici dell’Alto Adige, architetture tradizionali altoatesine come gli Skyview Chalet, sul lago di Dobbiaco, a pochi chilometri dalle Cime di Lavaredo: 12 cubi di vetro, perfetti per le notti romantiche.

Ogni chalet, giusto per non farsi mancare nulla, ha una Spa privata con sauna a infrarossi e, nella versione deluxe, una jacuzzi sulla terrazza panoramica. Per garantire l’intimità degli ospiti, la colazione viene recapitata ogni mattina davanti alla porta dal personale. Dalla provincia di Bolzano scendiamo a quella di Trento: a Sant’Orsola Terme, in Valsugana, il Maso La Marianna propone l’esperienza di una notte nel silenzio del bosco, in una stanza dotata di ogni comodità, ma avvolta in una bolla gonfiabile trasparente, circondati solo dal cielo stellato. La bubble room è collegata al maso tramite un sentiero sensoriale da percorrere a piedi nudi. A disposizione degli ospiti ci sono una sauna dedicata e una stanza d’appoggio, con bagno privato e spogliatoio.

Ci spostiamo in Lombardia, dove immerso nei vigneti della Franciacorta, a pochi chilometri dal Lago d’Iseo, circondato da un parco arredato con bellissime sculture contemporanee, troviamo l’Albereta Relais, a Erbusco in provincia di Brescia. La location offre ai suoi ospiti una camera speciale, la suite cabriolet, con una sorpresa romantica: basta premere un bottone e, come d’incanto, il soffitto si spalanca sulla volta stellata. In Piemonte spostiamoci sui terrazzamenti intorno a Gorzegno, in provincia di Cuneo, qui ci sono le sfere trasparenti di Gaia’s Spheres, un B&B che offre la possibilità di ritrovarsi con se stessi e con la natura, immersi nel verde e nella quiete del paesaggio. Ogni sfera mette a disposizione degli ospiti uno spazio accogliente di circa 20 metri quadrati, con un letto matrimoniale e una zona relax con vista panoramica.

In Sicilia, l’unica bubble room è “green” e si trova vicino a Messina, all’interno dell’Azienda agricola Villarè, affacciata sull’emozionante panorama dello Stretto, tra campi e orti profumati. La bolla, realizzata in materiali riciclabili, può ospitare fino quattro persone. L’ideale per un’esperienza immersiva nella natura da provare in famiglia: per imparare a coltivare un orto, improvvisarsi apicoltori e giocare tra musica, balli e percorsi sensoriali, in mezzo agli animali.