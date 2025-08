Anti-zanzare, ora sono indispensabili: scegli fra questi, sono risultati i migliori e i più efficaci – viagginews.com

Le zanzare sono uno dei problemi più fastidiosi di ogni estate. E poi quando diventano anche pericolose, c’è da stare attenti.

Siamo cresciuti con il problema delle zanzare in estate e – dicevano i più anziani – non è mai morto nessuno. Il problema è che oggi al contrario si può anche morire per una puntura dell’insetto più fastidioso di ogni stagione calda.

Purtroppo la cronaca ci racconta della zanzara West Nile che può diventare anche mortale nelle persone più fragili, e in ogni caso può provocare febbre alta e altri scompensi pericolosi. Quindi non vale più per tutti la novella che le zanzare non hanno mai ammazzato nessuno, e mai come quest’anno – soprattutto a Roma e nel Lazio – è bene proteggersi come si deve contro le punture di insetti. Dopo varie prove, alcuni esperti hanno redatto una lista di prodotti che sono risultati i migliori nella lotta alle zanzare. Alcuni sono molto conosciuti, altri meno.

Parliamo di veri e propri prodotti anti zanzare che si trovano in commercio. Siamo cresciuti a pane e Autan, sarà sempre lui il numero uno? Sono stati realizzati test apposta per trovare il modo migliore per tenere lontane le zanzare, di giorno e di notte quando il loro ronzio insopportabile ci impedisce di dormire.

Prodotti anti zanzare: quali sono i migliori che possono anche salvare una vita

Si sono cercati prodotti che potessero integrare l’azione – non sempre perfetta – delle classiche zanzariere elettriche.

Il test, realizzato dalla rivista Altroconsumo, ha preso in disamina esclusivamente quelli elettrici che all’interno hanno soluzioni liquide dalle quali avviene il rilascio di odori particolarmente detestati dalle zanzare. Sono stati provati sette modelli di marche famose. E le cose non è che siano come ci si aspettava. La triste verità è pochi antizanzare elettrici con ricarica liquida si sono rivelati davvero efficaci. In una scala di valori che va da 100 (ottimo) a zero (pessimo), ci sono degli articoli che si sono piazzati anche a metà classifica con un punteggio modesto. A primeggiare è stato l’antizanzare elettrico in soluzione liquida Raid Night & Day, che ha ottenuto 90 punti ed un giudizio di qualità ottima.

Un prodotto a base del principio attivo noto come transflutrina che garantisce lo sterminio delle zanzare presenti nell’ambiente dove viene utilizzato. In seconda posizione si è piazzato Vape Liquido Classic, con 80 punti e sempre con un giudizio di qualità ottima. Molto efficace solamente nel lungo periodo però, e quasi zero poco dopo la sua accensione. La classifica dei migliori antizanzare in vendita ha rivelato anche sorprese per prodotti che sembravano infallibili. Raid Family (50 punti) Raid Liquido Protezione + (50 punti) Baygon Genius Liquido (50 punti) Vape Liquido Verdessenza (50 punti) Orphea Emanatore Elettrico (10 punti e qualità molto bassa).