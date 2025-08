Questi oggetti non andrebbero mai tenuti accanto al decoder: ecco perché hai problemi di segnale – viagginews.com

Ci sono oggetti a cui non penseresti mai che potrebbero danneggiare il decoder e anche il televisore: massima attenzione.

Perché il Wi-Fi possa funzionare al massimo delle sue capacità, occorre che in casa tutto sia bene organizzato affinché non ci siano oggetti apparentemente innocui che al contrario potrebbero creare danni anche seri.

Quasi tutti mettono il router vicino alla TV, ma non è per forza la soluzione migliore come tutti credono. Questo perché ci sono oggetti che possono influire sull’affidabilità della rete. I dispositivi elettronici non sono infallibili. A partire dall’Internet Box, diventato quasi indispensabile nella vita di milioni di persone. Il Wi-Fi è entrato nelle nostre case nel lontano 1997 per semplificarci la vita quotidiana, e oggi è ancora più essenziale anche per il lavoro da remoto. Quando si lavora da casa da casa, è meglio avere una connessione internet stabile per non avere brutte sorprese.

Ma la connessione Wi-Fi a volte può perdere la sua forza e dunque la sua utilità e causare situazioni spiacevoli. Ci sono però alcuni consigli per garantire la rete sempre ottimale A cominciare dall’installazione del box nel punto più adatto della casa.

Wi-Fi e televisore: a volte non vanno d’accordo, ecco come fare

Quando la connessione Wi-Fi perde forza, la prima cosa che ci viene in mente di solito è di spegnere e riaccendere il decoder. E se il problema persiste?

L’ideale sarebbe avere un ripetitore Wi-Fi che migliora la ricezione in qualsiasi stanza della casa. Ma prima ancora di fare una nuova spesa esiste una soluzione forse addirittura più efficace: spostare il decoder. Facile anche se sembra banale. I decoder che utilizziamo per ricevere il Wi-Fi non amano particolarmente stare vicino a certi oggetti. E questo vale in particolare proprio per il televisore

La Tv tende a bloccare il segnale ecco perché spesso il decoder Wi-Fi viene installato proprio accanto a esso. Secondo l’esperto di computer Sam Jenkinson, anche acquari e grandi specchi possono creare interferenze e compromettere la connessione Wi-Fi. In generale, lo specialista britannico ha spiegato a The Express che è meglio tenere il decoder lontano da qualsiasi dispositivo che emetta onde. Questo include tutti gli oggetti connessi come i frigoriferi di ultima generazione, i telefoni fissi cordless e persino alcuni sistemi di baby monitor. Non è una buona idea nemmeno nascondere il decoder in mobili chiusi perché, sempre secondo l’esperto, riporre un dispositivo che emette onde in uno spazio chiuso sarebbe come riporre una lampada in un cassetto. Per una connessione Wi-Fi ottimale, è importante posizionare il router in un’area aperta.