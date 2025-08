Previsioni Meteo, Ferragosto sarà infuocato: si tocca nuovamente il tetto dei 40 – viagginews.com

Con l’inizio d’agosto non si può non pensare alle vacanze estive e Ferragosto rappresenta il clou di questo periodo vacanziero: scopriamo cosa ci rivelano le previsioni meteo a medio-lungo termine sulla festività principe dell’estate.

Abbiamo archiviato un luglio caldo, a tratti caldissimo, ma che si è concluso con una carezza. L’ultima settimana del mese appena concluso ha visto un allontanamento dell’anticiclone africano dall’Italia e l’arrivo di correnti fredde dal Mare del Nord che hanno fatto abbassare di più di 10°C le temperature e portato maltempo e fenomeni temporaleschi su buona parte del nostro Paese.

L’inizio di questo agosto 2025 non è stato troppo dissimile, le temperature rimangono più o meno stabili, con qualche lieve calo sotto le medie stagionali nelle regioni del Nord Italia e in quelle in cui si verificano fenomeni meteo avversi. Piogge, temporali e occasionali grandinate arricchiscono questa fase dinamica e atipica dell’estate e questa tendenza andrà avanti per qualche giorno.

Lunedì 4 agosto infatti ci sarà la discesa di nuove correnti atlantiche sul settentrione con annesso carico di pioggia e instabilità. Contestualmente a questo fenomeno ci dovrebbe essere anche il graduale avvicinamento dell’anticiclone delle Azzorre, dunque un miglioramento del tempo su tutta la penisola che dovrebbe palesarsi entro mercoledì 6 agosto.

Le mappe sinottiche indicano pure che a partire da giovedì 7 agosto ci sarà anche una risalita dell’anticiclone sub-sahariano e che tra il 9 ed il 10 agosto dovremmo assistere ad un’ondata di caldo più consistente che porterà le massime a 35°C un po’ ovunque e persino punte di 40°C in alcune zone interne.

Previsioni meteo Ferragosto: la festività potrebbe essere gravata dal caldo africano

Pensare che la sofferenza per il caldo intenso fosse definitivamente conclusa era chiaramente utopico, visto che ci troviamo nella parte più calda dell’estate e già questo break estivo di cui stiamo beneficiando è una “anomalia” statistica per il periodo dell’anno in cui ci troviamo.

Il ritorno del caldo intenso intorno al 10 di questo mese era dunque altamente preventivabile, c’è solo da capire per quanto tempo questa nuova ondata di caldo africano investirà l’Italia. Secondo le mappe condivise dal Centro Meteo Europeo l’ondata di caldo intenso dovrebbe protrarsi per tutta la settimana di Ferragosto, dobbiamo aspettarci dunque temperature comprese tra i 38°-40°C e un tasso di umidità elevato che aumenta l’afa e la percezione del caldo.

Sebbene sia complesso asserirlo con certezza (le previsioni perdono di attendibilità andando avanti nel tempo), si presume che la seconda metà di agosto possa essere caratterizzata da una nuova ondata di maltempo sospinta dalla discesa di correnti fredde generato da un ciclone che dal Nord Europa si sposterà verso il Centro.