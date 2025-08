Lo facciamo tutti in autostrada, ma nessuno sa che la multa è “mezzo stipendio”

Quell’abitudine che tutti abbiamo in autostrada e che potrebbe costare caro. In questi giorni di partenze è meglio ricordarlo.

Sono giorni questi in cui le autostrade saranno prese d’assalto per il primo grande esodo delle vacanze estive; e allora, forse, è bene ricordare alcune norme del Codice della Strada sia per garantire la sicurezza di tutti, sia perché la loro violazione potrebbe costare davvero caro. In particolare una disposizione del Codice è diventata un’abitudine che però dovremmo cambiare.

Quando si viaggia in autostrada ci si sente un po’ più liberi di correre e in effetti i limiti di velocità sono ben diversi e più alti di quelli che affrontiamo ogni giorno nei centri abitati, ma soprattutto siamo convinti che tutte le corsie che la compongono sono a nostra disposizione per la guida.

In realtà non è così, e lo sappiamo benissimo perché è una di quelle cose che a scuolaguida insegnano per prime quando si affronta il tema della guida in autostrada o, in generale, su carreggiate che hanno due o più corsie di marcia. Nei fatti quell’abitudine di cui si parlava riguarda la guida costante sulla terza corsia di marcia, quella più a sinistra, che al contrario di quanto avviene di solito, deve essere lasciata libera e utilizzata solo in un caso specifico.

Corsie in autostrada, ricordiamo di usarle correttamente. La multa supera 400 euro

Le autostrade sono, generalmente, composte da tre corsie per ogni senso di marcia, cioè per ogni carreggiata. Ovviamente si tratta di maggiore spazio di guida che deve garantire lo scorrimento veloce delle auto ma anche la sicurezza dei passeggeri. Anche per questo motivo le corsie non si possono utilizzare tutte allo stesso modo e indiscriminatamente.

L’articolo 143 del Codice della Strada stabilisce le regole fondamentali per il posizionamento dei veicoli sulle corsie. L’essenza di questa disposizione è che in presenza di due o più corsie di marcia, le vetture debbano marciare sulla corsie più libere a destra, lasciando le corsie di sinistra per il sorpasso.

In buona sostanza, in autostrada la corsia centrale, ma soprattutto, quella più a sinistra vicina allo spartitraffico non possono essere occupate per la marcia continua. Vanno lasciate libere per permettere il sorpasso da parte degli atri veicoli. Una regola fondamentale da ricordare, perché in caso di violazione e di controlli da parte della polizia, si potrebbe ricevere una multa che arrivare anche a 420 euro.