La Stonehenge siciliana non la conosce nessuno: valle di bellezza e storia antica, ecco dove si trova

Nessuna fake news, la Stonehenge siciliana esiste davvero, ecco dove si trova nell’amata Regione del Sole!

Chi l’ha detto che la Sicilia non abbia più sorprese che possano stupire? Soprattutto non è solo mare, ma è un luogo speciale, perché ha di tutto. Non è un’esagerazione. Chi l’avrebbe mai detto che esiste nella Regione la Stonehenge nella sua versione siciliana? Non si trova solo nella contea dello Wiltshire in Inghilterra, ma anche in terra sicula!

Non si parla dello stesso monumento, ma di un’ambientazione che si avvicina molto, e che la maggior parte non avrebbero mai potuto pensare di trovare nella Terra del Sole per eccellenza. Fare il parallelo con la nebbiosa e uggiosa Inghilterra, fa abbastanza strano, ma è una chicca che permette di evidenziare una grande verità.

Tutto il mondo è Paese non è solo un detto. Svela che ci si può stupire anche in casa propria, non è detto che sia necessario andare chissà dove per trovare delle bellezze incredibili.

Questa chicca ovviamente è da visitare e da passeggiarci, ma nei meandri di questo luogo è possibile conoscere un posto inedito che dovrebbe comparire più spesso nelle guide turistiche.

Dove si trova la Stonehenge siciliana, incredibile, ma vero!

Recarsi in questo luogo rende l’itinerario unico, soprattutto “diverso” dal solito. Tutti si racano sempre nelle stesse tappe, e per una volta scegliere qualcosa di “unico”, ma che comunque si adatta alla propria idea di viaggio, è l’ultima frontiera dei travel-blogger più esperti. Indicazioni e caratteristiche di uno spazio mai visto prima in Italia.

La Stonehenge di cui nessuno parla e che si trova in Sicilia si trova su un altopiano, quindi è la tappa perfetta per chi ama le escursioni e passeggiare. Si tratta dell’Argimusco, si trova nel cuore dell’isola, e proprio qui si ergono dei megaliti di arenaria dalla forma incredibile! Alcuni sembrano delle statue umane, altri animali, ognuno con la sua fantasia vede qualcosa di diversi, ma c’è di più a stupire.

I massi in questione sono stati allineati con grande precisione a stelle e solstizi! Che si tratti di una mappa celeste naturale o di un lavoro lasciato in eredità da una civiltà perduta molto più esperta di noi?

Studiosi di archeoastronomia come Andrea Orlando, hanno studiato e documentato gli allineamenti, evidenziando che le rocce puntano in direzioni e fenomeni astronomici specifici. Questo come negli altri grandi siti megalitici nel mondo!

C’è un ostacolo però, la comunità scientifica è divisa. C’è chi pensa che si tratti di erosione naturale per effetto del vento, mentre altri pensano che sia stata opera dell’uomo.

A Nord dell’Etna, tra i Nebrodi e i Peloritani, all’interno della riserva naturale del Bosco di Malabotta, dove sorgono i Comuni di Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e Tripi, in provincia di Messina, si trova questa meraviglia.