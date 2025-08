Carta igienica sulla tavoletta dei WC pubblici, ti spiego perché non dovresti più metterla: i rischi sono seri – viagginews.com

Un’abitudine che ci sembra la migliore possibile, potrebbe al contrario nascondere un pericolo per il nostro corpo.

Quando non possiamo fare a meno di usare un bagno pubblico, anche nei bar o ristoranti, la prima cosa che facciamo è mettere uno strato di carta igienica sul water, convinti che ci proteggerà dai batteri che si sono annidati in un luogo particolarmente delicato e usato da molte persone. Stiamo facendo la cosa giusta?

Un gesto che molti considerano igienico ma che in realtà potrebbe essere esattamente il contrario. Mettere la carta igienica sulla tavoletta del WC prima di sedersi è una pratica molto diffusa nei bagni pubblici per evitare il contatto diretto con la superficie. Ma la sorpresa in negativo è che non solo risulti essere inutile, ma può diventare addirittura pericoloso. Lo facciamo tutti e ci sembra il gesto più giusto e normale in caso di water nei bagni pubblici. Eppure, anche se sembra paradossale, non è quello che dovremmo fare, secondo gli esperti.

Alcuni studi e test microbiologici, infatti, dimostrano che non è la tavoletta del water il punto più contaminato di un bagno. Al contrario, in molti casi è persino più pulita del pavimento, della maniglia della porta o del pulsante dello sciacquone. Questo perché viene pulita più frequentemente e con maggiore attenzione.

Attenzione alla carta igienica sul water nei bagni pubblici: voi lo sapevate?

La carta igienica è un materiale poroso, e proprio per questo non è in grado di creare una barriera efficace contro batteri e virus.

Non solo, perché addirittura potrebbe assorbire umidità e germi, trattenendoli a contatto con la pelle. Quindi una volta appoggiata sul water, può favorire il passaggio dei microrganismi attraverso le fibre. Ma c’è un altro pericolo nei bagni pubblici di cui si parla poco e che non ci sembra possibile. Parliamo dell’effetto aerosol che si genera quando si tira lo sciacquone, soprattutto se il coperchio non viene abbassato. Questo spruzzo invisibile può diffondere germi in tutto il bagno, germi che vanno a depositarsi sulle superfici ma anche sula carta igienica, se già sistemata sul bordo del water. E una volta contaminata, la carta può diventare un veicolo diretto per i germi, talvolta molto pericolosi.

Come difendersi da questi rischi? Evitiamo di toccare troppo le superfici con le mani. Usiamo copriwater usa e getta se disponibili, oppure acquistiamoli. Se proprio devi usare la carta igienica, mettila subito prima di sederti, senza farla restare esposta e naturalmente lava le mani accuratamente dopo ogni utilizzo del bagno, senza toccare viso o occhi.