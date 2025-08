Viaggio low cost, scegli il mezzo di trasporto giusto: l’errore che tutti commettono – viagginews.com

Per organizzare un volo low cost è importante scegliere il mezzo di trasporto giusto: l’errore che tutti commettono.

Organizzare un viaggio low cost è un’arte. Non tutti riescono effettivamente a selezionare albergo, mezzo di trasporto e attività utilizzando come metro di misura la convenienza.

Un errore molto comune risiede nell’escludere a priori l’aereo, nella convinzione che costi troppo. Non è sempre così. Ci sono una serie di fattori che vanno considerati. A volte è il treno il mezzo più costoso.

Errore comune: l’aereo non è il mezzo più costoso

Per risparmiare occorre fare una riflessione in più sul mezzo di trasporto. Non è detto, ad esempio, che convenga escludere a priori l’aereo. Talvolta, soprattutto per le rotte internazionali, è facile incappare in sconti last minute. I fattori da considerare sono i seguenti:

offerte e promozioni: è importante controllare periodicamente i siti ufficiali delle compagnie aeree e ferroviarie. Soprattutto nei mesi estivi, è facile che contemplino delle offerte. Certo, quando i prezzi sono molto abbordabili, generalmente si indicano degli orari di viaggio piuttosto inusuali – per esempio alle 5.30 del mattino oppure alle 10 di sera;

costi extra : è fondamentale fare attenzione alle opzioni extra che vengono aggiunte al costo base solo in un secondo momento. Bagaglio, assicurazione, possibilità di spostare orario e giorno della partenza. Sono tutti servizi che non figurano all’inizio della prenotazione. Un biglietto aereo che costa 80 euro può raggiungere in un baleno il valore di 260 euro;

: è fondamentale fare attenzione alle opzioni extra che vengono aggiunte al costo base solo in un secondo momento. Bagaglio, assicurazione, possibilità di spostare orario e giorno della partenza. Sono tutti servizi che non figurano all’inizio della prenotazione. Un biglietto aereo che costa 80 euro può raggiungere in un baleno il valore di 260 euro; tempo di percorrenza : l’aereo è più veloce e soprattutto, in caso di distanza considerevole, fa risparmiare. Per esempio la tratta Roma-Berlino è evidentemente più costosa se percorsa in auto. Tra i costi della benzina, dei pedaggi in autostrada e delle soste extra, il prezzo totale del viaggio lievita inevitabilmente;

: l’aereo è più veloce e soprattutto, in caso di distanza considerevole, fa risparmiare. Per esempio la tratta Roma-Berlino è evidentemente più costosa se percorsa in auto. Tra i costi della benzina, dei pedaggi in autostrada e delle soste extra, il prezzo totale del viaggio lievita inevitabilmente; compagnie low cost : esplorare il mondo non può rappresentare un lusso. Ci sono quindi compagnie che indirizzano il loro mercato proprio verso i consumatori che vogliono risparmiare, stabilendo prezzi molto competitivi e abbordabili;

: esplorare il mondo non può rappresentare un lusso. Ci sono quindi compagnie che indirizzano il loro mercato proprio verso i consumatori che vogliono risparmiare, stabilendo prezzi molto competitivi e abbordabili; distanza: talvolta le tratte molto lunghe, in proporzione, costano meno delle tratte corte. Esempio: il prezzo medio di un volo andata e ritorno Roma-Milano costa circa 218 euro, mentre Roma-Dublino (facendo riferimento alle compagnie low cost) circa 160 euro.

Insomma, come si evince, non sempre procedere via terra conviene. Un viaggio low cost ben organizzato implica dunque il considerare più opzioni possibili. Si fanno così dei confronti e si sceglie il mezzo di trasporto più conveniente.