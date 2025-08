Previsioni meteo, fronte freddo dal Mare del Nord: forti temporali sull’Italia – viagginews.com

Il break estivo non si è esaurito ed anzi nelle prossime ore sarà alimentato dalla discesa di nuove correnti dal Nord: ancora piogge sull’Italia e temperature al di sotto delle medie stagionali.

All’inizio di questa ultima settimana di luglio, le previsioni meteo indicavano un avvio condizionato dall’influsso del ciclone Circe, dunque giornate caratterizzate da instabilità e piogge soprattutto al Nord e al Centro Italia, ma anche una possibile ripresa dell’anticiclone a partire da venerdì 1 agosto.

Questo sviluppo però non si è verificato e anzi nelle prossime ore l’Italia sarà investita dall’arrivo di nuove correnti fredde di provenienza atlantica, correnti che una volta discese sul nostro territorio porteranno ad una nuova ondata di maltempo, innanzitutto nelle regioni del Nord Italia e a seguire sulle regioni centrali, in particolar modo su quelle in cui si dirama la dorsale appenninica.

Il primo weekend di agosto, per molti il primo vero fine settimana di ferie estive, sarà dunque condizionato dall’instabilità meteo, una notizia non propriamente positiva per tutti coloro che avevano atteso proprio questo momento dell’anno per prenotare le vacanze in qualche località turistica, ma vediamo nel dettaglio in che modo questa scenario influirà sulle varie zone del nostro Paese.

Il primo weekend estivo sarà condizionato dalle piogge: l’estate continua a prendersi una pausa

La giornata di oggi comincerà all’insegna delle piogge sulle Alpi, nel pomeriggio il maltempo arriverà sulle Prealpi, sulla pedemontana e sulla pianura centro orientale, in serata non si escludono piogge sulla bassa pianura centro-orientale, su Liguria e Piemonte. Al centro il clima rimarrà stabile e soleggiato, ma ci potrebbero essere annuvolamenti pomeridiani sugli Appennini. Al sud il clima sarà variabile ma asciutto e le temperature in lieve aumento.

Domani ci sarà un ulteriore peggioramento al Nord Italia, con piogge e temporali anche intensi (attenzione al rischio grandine) su Lombardia, Liguria, Triveneto ed Emilia Romagna. Altrove è prevista una maggiore variabilità ma non si esclude che vi possano essere dei temporali anche in Piemonte nel corso della serata. Al centro si segnalano temporali in arrivo in Toscana e nel pomeriggio su Dorsale Appenninica e Adriatico. Al su continua ad essere asciutto ma ci sarà una maggiore variabilità.

Domenica si segnala una marcata instabilità su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, regioni su cui sono previsti violenti temporali che potrebbero associarsi localmente anche a intense grandinate. Nelle altre regioni del Nord ci sarà una minore intensità del maltempo, ma ciò non significa che non vi siano fenomeni annessi.

Il peggioramento riguarderà anche il Centro Italia, dove sono previsti forti temporali, anche con grandine connessa, su Toscana, versante Adriatico e zone interne. Sul Lazio le piogge ci saranno ma saranno di minore intensità e solo a partire dal pomeriggio. Al Sud arrivano i temporali in Molise e sul Gargano, mentre altrove troviamo ancora ampi soleggiamenti.

Nel weekend le temperature saranno in calo al Nord e al Centro, mentre al Sud – dopo il lieve rialzo di oggi – rimarranno stabili. C’è il rischio che vi siano forti venti su tutto il territorio nazionale e che il mare sia generalmente da mosso a molto mosso in base alla regione in cui vi trovate.