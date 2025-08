In Sardegna c’è una laguna nascosta che in pochi conoscono: una piscina naturale con acqua cristallina

Esplorando la Sardegna si scopre una laguna nascosta dalle acque cristalline che è un vero angolo di paradiso.

Si rimane sempre più stupiti da quanta bellezza naturale c’è in Italia. Ma perché andare all’estero quando abbiamo incantevoli paesaggi di montagna, mare, lago e collina ad un passo da noi? Luoghi che lasciano senza fiato per i colori e gli scorci che offrono. Se avete voglia di fare un tuffo sapete cosa vi sta aspettando?

Il Mar Mediterraneo che circonda l’Italia ha sfumature di colore incredibilmente diverse. Acque cristalline, turchesi, color smeraldo o di un blu intenso in località rinomate proprio perché caratterizzate da spiagge spettacolari di sabbia bianca, ora oppure di rocce a picco sul mare. Avete mai nuotato nelle acque di Palmarola o avete mai fatto un tuffo in Salento?

E poi c’è la Sicilia con la spiaggia di Calamosche nella Riserva di Vendicari o la Scala dei turchi. Inutile dire quali e quanti meraviglie si trovino anche in Sardegna. luoghi selvaggi bagnati da acque limpide con colori accesi e di mille sfumature. C’è una laguna nascosta, ad esempio, dove l’acqua è così chiara che sembra una piscina, con il fondale ben visibile anche senza maschera.

Segnate questo luogo imperdibile da visitare in Sardegna

Se avete voglia di fare un tuffo in acque trasparenti, di un azzurro/verde intenso tanto da sembrare una piscina allora dovete recarvi presso Orosei, Cala Ginepro Sa Curcurica. Si può arrivare sia in auto che in camper, senza lunghe passeggiate per godere di questa meraviglia. Il consiglio è di muoversi presto al mattino perché il luogo è molto frequentato essendo così bello e accogliente. Nelle prime ore della giornata, poi, l’acqua è più limpida e pulita. Poi cambia la corrente e l’effetto un poco si rovina.

La spiaggia è sabbiosa, fine e bianca, il fondale basso e vicino agli scogli nuotano tantissimi pesci che non hanno paura dell’uomo, se ci si avvicina si verrà circondati da queste piccole e veloci creature. Un’esperienza unica, Sa Curcurica è la cala più selvaggia e meno frequentata ma ad un passo ci sono altre due calette con stabilimenti balneari per chi ama maggiormente le comodità.

Sa Curcurica ha una lunghezza di 283 metri e una larghezza di 26 metri, può ospitare oltre 900 persone comodamente. Sul retro della spiaggia una pineta per cercare riparo all’ombra. Vale la pena recarsi in questa incantevole oasi di paradiso se ci si trova in Sardegna nella zona nord-est chiamata Siniscola ricordando sempre che la natura va rispettata e tutelata.