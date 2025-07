Vacanza a Ponza, i consigli per vivere l’isola e le località imperdibili

La vacanza a Ponza per essere perfetta deve essere organizzata nei minimi dettagli, l’isola è tutta da vivere e scoprire cala dopo cala.

L’isola di Ponza è un vero e proprio luogo paradisiaco nel cuore del Mar Mediterraneo. Una volta conosciuto il territorio difficilmente si riuscirà a dimenticare con le falesie dalle mille sfumature a picco sul mare turchese, la flora e la fauna uniche e il calore del popolo del centro-sud.

Le isole pontine sono un gioiello del Mediterraneo tutto da scoprire. Una vacanza a Ponza con escursione a Palmarola significa conoscere luoghi incantevoli e riempire gli occhi di meravigliose tonalità di blu. L’isola per gran parte è selvaggia, volendola esplorare a piedi si consigliano scarpe comode e cappelli per salire e scendere i gradini e le strade che portano alle calette.

Per ogni giorno di vacanza si può scegliere una spiaggia diversa tenendo conto anche del vento. Chiedere ai locali sarà molto utile per capire se preferire una cala sul lato del porto oppure una di quelle che affacciano dall’altra lato dell’isola, in direzione Palmarola. Bisogna sapere che gli accessi al mare non sempre sono agevoli, quando il mare è mosso può diventare complicato godere delle acque di alcune calette.

Esplorare Ponza e Palmarola, consigli utili

Chi vuole soggiornare lontano dalla confusione del porto può scegliere un alloggio a Le Forna. Dista circa 20 minuti con la navetta dal porto ed è una parte dell’isola ricca di bellezze straordinarie, di ristoranti, supermercati e discese al mare. Imperdibili le Piscine Naturali, due piscine di origine vulcanica con acque trasparenti e turchesi. Si raggiungono tramite un sentiero con 300 gradini, acqua e scarpe comode sono consigliate. Non lasciatevi spaventare, vale la pena faticare un po’ per godere di un’autentica meraviglia.

Cala dell’Acqua, Cala Cecata e Cala Cavone sono altri punti raggiungibili con la navetta direzione Cala Feola. Vicino al Porto, invece, ci sono Giancos e la spiaggia di Santa Maria, piccole aperture sul mare comode soprattutto per le famiglie con bambini più piccoli. Visitare Ponza significa concedersi, poi, un’escursione a Palmarola.

Sono tantissime le proposte di tour giornalieri con pranzo a bordo e tuffi nelle cale più belle. Una giornata indimenticabile, si rimarrà affascinati dalle falesie nere, bianche e di tutte le sfumature intermedie. Ma la vera meraviglia sarà nuotare in cristalline acque di colore azzurro, blu, turchese ed entrare nelle grotte dove i giochi di luce regalano scorci spettacolari. La sera, poi, una passeggiata a Ponza tra negozi e ristoranti vista porto permetterà di concludere la giornata gustando buon cibo e sorseggiando un fresco calice di vino.