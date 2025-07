Come organizzare un viaggio fai-da-te senza stress: tutto sarà perfetto

Organizzare un viaggio da sé a volte può essere stressante, ma è fondamentale essere precisi e non sbagliare. Come fare allora? L’importante è creare un metodo e proseguire step by step.

Soprattutto quando si è alla prime armi, organizzare un viaggio da sé può sembrare un’impresa insormontabile; certo delle difficoltà o degli imprevisti si possono sempre incontrare, ma niente è davvero impossibile, specialmente se parliamo di mete da raggiungere e magari sognate da tempo.

La prima cosa da fare quando si organizza un viaggio è ovviamente scegliere la meta. Il mondo è un luogo sconfinato e chi ama viaggiare vorrebbe scoprire ogni angolo della terra, ma bisogna darsi delle priorità e magari partire dai propri interessi per scegliere la destinazione.

Si è appassionati di arte e storia? Si potrebbe dare spazio prima alle città di interesse culturale. Viceversa se la propria passione è la fotografia si dovrebbero scegliere Paesi che possono regalare scenari mozzafiato o, ancora, se si è spinti dalla curiosità per il nuovo andare in quei Paesi che hanno una cultura completamente differente dalla nostra.

Nello scegliere la meta poi bisogna anche tener presente quei Paesi considerati non sicuri e in cui, per un motivo o per un altro, è meglio non viaggiare. Una volta scelta la meta si può poi passare all’organizzazione vera e propria.

Gli step per organizzare un viaggio in sicurezza e senza stress

La prenotazione del volo è poi lo step successivo indispensabile. In questo caso il consiglio è posizionarsi davanti al pc con tanta pazienza perché arrivare all’acquisto migliore richiede tempo; bisogna confrontare i prezzi, considerare tutto quello che incluso nel prezzo di viaggio, valutare la compagnia aerea e così via.

Stesso discorso si fa per l’albergo, dove per altro le considerazioni da fare sono tante. In città ben collegate dai mezzi pubblici si può optare anche per un albero un po’ fuori mano, l’importante è che sia vicino ad una fermata -in questo modo si risparmia ma si raggiungono facilmente i luoghi di interesse-. Se invece si viaggia verso luoghi meno organizzati da questo punto di vista, meglio spendere qualcosa in più e prendere una camera vicina al centro o comunque in prossimità dei posti che vogliamo ammirare.

Se il viaggio è on the road e cioè a più tappe si può anche pianificare la prenotazione solo nel primo albergo, al massimo il secondo e decidere dove soggiornare una volta arrivati sul posto; attenzione però perché in questo caso è fondamentale la pianificazione dei giorni a disposizione nei vari luoghi.

Fondamentale poi è anche capire come ci si sposterà. I mezzi pubblici -non parliamo solo di bus e tram, ma anche di treni regionali o alta velocità, sono una buona opzione per spostarsi nello stesso Paese avendo così la possibilità di visitare più luoghi, magari anche muovendosi in giornata. Se il viaggio prevede molte più tappe, invece, è meglio noleggiare un auto -in questo caso è bene controllare però se nel Paese di destinazione la patente di guida italiana sia valida o ci sia bisogno di quella internazionale.

La pianificazione del viaggio deve avvenire sempre qualche mese prima anche perché vanno controllati i documenti di riconoscimento, il passaporto e i visti turistici che, se necessari, vanno richiesti e di cui bisogna attendere i tempi burocratici. Mai dimenticare poi, soprattutto se parliamo di mete molto lontane, di stipulare un’assicurazione che comprenda anche clausole mediche.

La lista per la valigia, le mappe e il chek-in

Una volta prenotato il viaggio si passa alla pianificazione; se la meta è una sola città si può decidere con più calma le varie attività da fare, ma se il viaggio ha più tappe meglio decidere prima cosa vedere e quando vederlo, prima di spostarsi nella città successiva. Un grande aiuto lo possono dare le guide turistiche che danno consigli sui luoghi di interesse, quello che si può evitare ma anche sugli orari migliori per le visite.

È sempre bene acquistare una mappa della città o del Paese che si visita. Oggi abbiamo internet ma per qualsiasi problema dobbiamo sapere come muoversi. A proposito di internet, cerchiamo offerte che permettano di avere internet a disposizione per tutta la durata del viaggio. E poi il check-in, ormai è obbligatorio quello online, quindi appena possibile è bene farlo e scaricare il biglietto sia sullo smartphone che in formato cartaceo per sicurezza.

Infine la valigia. Più si viaggia leggere meglio è ma prima di tirare fuori tutto l’armadio per capire cosa portare è bene fare una lista delle cose davvero necessarie; i ricambi di abito ovviamente, ma anche adattatori per le prese e cavi annessi, un libro per il viaggio magari e una pochette con qualche medicinale.