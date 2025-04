10 luoghi in cui è meglio non andare: sono considerati i più pericolosi al mondo

Sarebbe bello poter davvero ammirare tutti gli angoli del nostro Pianeta, ma ci sono Paesi sconsigliati ai viaggiatori perché pericolosi. Questi quelli da evitare assolutamente.

L’idea di fare i bagagli e partire verso mete sconosciute è qualcosa che affascina sempre un po’ tutti. Ci sono così tanti Paesi al mondo, ognuno con la propria storia e le proprie belle -naturalistiche e non- da scoprire, eppure non tutti i Paesi possono e dovrebbero essere visitati. I viaggiatori più esperti lo sanno, ma è bene che tutti conoscano quali sono le mete di viaggio sconsigliate perché considerate troppo pericolose.

Pensare al prossimo viaggio fa bene. È un dato di fatto appurato ormai anche alcune ricerche scientifiche; porsi l’obiettivo della prossima meta e organizzare il viaggio stesso rendono felici e combattono lo stress e gli stati depressivi. Scegliere la meta di viaggio si fa però fondamentale; sappiamo ormai che oggi esistono le tendenze di viaggio, quei Paesi cioè che in determinate stagioni sono più consigliate di altre -una scelta che determinata in larga parte dagli operatori turistici e che più di recente ha visto anche l’AI coinvolta.

Ma quanto sarebbe bello riuscire a vedere tutti gli Stati riconosciuti e non? Ognuno ha la propria storia e le proprie bellezze da mostrare eppure, purtroppo, ci sono tantissimi Paesi altamente sconsigliati per viaggi turistici perché considerati troppo pericolosi.

Le guerre distruggono anche il turismo, i 10 Paesi in cui non si può viaggiare

Come si può ben immaginare i Paesi sconsigliati per un viaggio sono quelli in cui è attualmente in corso un conflitto o che sono caratterizzati da forte instabilità governativa seguita da emergenze sociali e sanitarie.

La mente potrebbe correre facilmente comprensibilmente all‘Ucraina e alla Palestina, imperversate da guerre atroci in questi anni. Ma non solo i Paesi che subiscono anche gli aggressori allo stesso modo diventano inevitabilmente sconsigliati, e allora ecco che sia Russia che Israele non sono considerati propriamente sicuri.

A questa lista si aggiungono gli altri Paesi in conflitto come Yemen, Libia, Somalia, Repubblica Centro Africana, Sudan e Sud Sudan. La lista si allunga se si considera poi i Paesi che vivono conflitti interni, pensiamo al Myanmar (dove la situazione di recente si è aggravata anche a causa del terremoto), la Siria, l’Iraq ma anche la Corea del Nord, il Venezuela e Haiti.

Prima di scegliere la destinazione di viaggio e in ogni caso anche nelle fasi successive il consiglio migliore è quello di consultare i consigli sul portale viaggiaresicuri.it della Farnesina e iscriversi a dovesiamonelmondo.it l’altro portale del Ministero degli Esteri che monitora la presenza degli italiani all’estero e attiva aiuti in caso di necessità.