Bonus viaggi gratis: purtroppo in qualche regione non è attivo (facciamo la vacanza a costo zero)

Finalmente ci si potrà spostare gratis (o quasi) tra una regione e l’altra usufruendo dei trasporti pubblici: scopri se sei tra i fortunati

Sono tantissime le Regioni che hanno rinnovato o attivato incentivi per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici. Non ci sono più scuse. Finalmente anche in Italia arrivano novità che promuovono l’utilizzo di alternative più sostenibili per l’ambiente e che soprattutto permettono di risparmiare.

In questo modo, sempre più studenti, pendolari e disoccupati potranno iniziare a circolare riducendo traffico ed emissioni inquinanti: problema molto diffuso nella Pianura Padana e nelle città metropolitane. Scopriamo adesso quali sono le regioni che hanno stanziato dei bonus che permettono di prendere i mezzi pubblici quasi senza spendere un euro. Ecco di quali Regioni si tratta, analizziamole una per una.

Da nord a sud, quasi tutte le Regioni italiane hanno stanziato bonus per i trasporti pubblici: ecco quali sono quelle che hanno aderito a questa iniziativa e quali invece ancora non hanno deciso di fare questo importante passo verso la sostenibilità.

Bonus viaggi: ecco come spostarsi gratuitamente tra le Regioni

Queste iniziative sono pensate per giovani, ma anche per categorie a rischio o per i pendolari. Se possiedi i requisiti necessari e rientri tra le persone che hanno diritto lo scoprirai tra poco, soprattutto se la tua Regione di riferimento è tra quelle che hanno deciso di aderire.

Il Trentino-Alto Adige, in particolare Trento, ha previsto per il 2025 una misura rivolta ai disoccupati e a chi si trova temporaneamente senza lavoro. Anche chi partecipa a corsi di formazione organizzati dalla Provincia e dall’Agenzia del lavoro può spostarsi gratuitamente sui mezzi pubblici locali tra casa e sede del corso, purché la formazione duri almeno una settimana.

IL Friuli-Venezia Giulia ha attivato l'”Abbonamento scolastico residenti FVG”, una misura che permette agli studenti residenti di usufruire di uno sconto del 50% sul costo dell’abbonamento annuale dei mezzi pubblici. La Valle d’Aosta si è rivolta principalmente agli studenti universitari e agli over 65. Gli anziani con ISEE sotto i 20 mila euro potranno infatti viaggiare gratis, mentre chi oltrepassa questa soglia potrà comunque usufruire di sconti. Gli universitari hanno diritto a riduzioni fino al 75% sull’abbonamento.

In Piemonte chi utilizza tram, treni a basse emissioni e autobus elettrici ha diritto al 50% di sconto sull’abbonamento a prescindere dall’età. La Liguria ha previsto che i ragazzi sotto i 19 anni viaggino gratuitamente su bus e treni regionali, mentre se sei uno studente e hai massimo 26 anni puoi richiedere uno sconto del 50% sull’abbonamento.

In Lombardia, se hai tra i 18 e i 26 anni puoi viaggiare gratis sui mezzi pubblici regionali. Nel Lazio tutti i giovani tra i 25 e i 30 possono spostarsi gratis per 30 giorni su tutti i mezzi. In Campania si ha diritto a un 30% sugli abbonamenti ai mezzi pubblici se si ha tra i 20 e i 35 anni.