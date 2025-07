Previsioni meteo, insieme agli italiani in ferie ci va anche il caldo – viagginews.com

Le previsioni a medio-lungo termine sul mese di agosto ci svelano un quadro meteorologico differente da quello che si potrebbe aspettare nel mese in cui l’estate dovrebbe entrare nel vivo.

Siamo appena entrati nella settimana che ci accompagnerà alla fine di luglio e ci accoglierà nell’inizio di agosto. Solitamente questo periodo dell’anno è caratterizzato da un caldo intenso, da ondate di calore di matrice sub-sahariana che invadono i nostri confini e che rendono le giornate prostranti e l’aria difficile persino da respirare.

Fino a sabato scorso, in effetti la tendenza era quella anche in questo 2025, anche se solo nella parte meridionale dell’Italia. A settentrione e nella zona centrale del nostro Paese c’erano già state avvisaglie di un cambio netto del clima, con l’arrivo di perturbazioni e fenomeni temporaleschi anche intensi.

Quello che poteva sembrare solo un mini break dell’estate, in questi giorni si è certificato come una tendenza ben stabilizzata. Non solo le perturbazioni continuano a bagnare larghi tratti di Nord e Centro Italia, ma la canicola subtropicale è stata definitivamente scacciata anche dal Sud e in questi giorni le temperature sono decisamente più clementi ovunque, addirittura al di sotto delle medie al Nord.

Le previsioni precedenti indicavano nella giornata di venerdì 1 agosto come il momento in cui l’alta pressione sub-sahariana avrebbe ripreso corpo sul Mediterraneo, il momento insomma in cui il clima si sarebbe stabilizzato e le temperature sarebbero tornare a salire, ma è davvero così?

Che tempo farà nella prima metà di agosto: le previsioni sono sorprendenti

Secondo gli ultimi aggiornamenti anche l’imminente fine settimana sarà condizionato dalla discesa di correnti fresche dal Centro Europa e dunque lo scenario dovrebbe rimanere in tutto e per tutto simile a quello già osservato in questi giorni. La sorpresa vera e propria, però è che questa tendenza potrebbe addirittura protrarsi a tutta la settimana successiva.

Stando alle mappe condivise dal Centro Meteo Europeo, infatti, confermano che questa fase più fresca si dovrebbe consolidare a partire dal 4 agosto e che nella settimana compresa tra il 4 e l’11 le correnti fresche dovrebbero palesarsi “a getto” alimentando rovesci temporaleschi e temperature lontane dai livelli “africani”. Le mappe pluviometriche confermano inoltre che le piogge saranno più abbondanti della media sull’Italia e sul Mediterraneo in generale.

Nella settimana successiva, quella comprendente il Ferragosto, ci sarà un cambiamento, l’Europa Centrare e l’Italia settentrionale saranno coinvolte da anomalie positive che porteranno ad una maggiore stabilità e ad un aumento delle temperature. Al Sud invece i valori dovrebbero restare al di sotto della media. In ogni caso, in nessuna parte d’Italia ci dovrebbe essere un eccesso di caldo fino al 18 agosto.