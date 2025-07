Questo borgo nascosto nel Lazio custodisce un mistero unico al mondo: dal 1500 nessuno l’ha ancora risolto

Bellezze, leggende ed enigmi irrisolti sono il pane quotidiano degli avventurieri: in questo borgo nascosto nel Lazio si vive un’esperienza unica.

Basta con le solite mete europee e inflazionate, sono sicuramente pazzesche, perché l’intero globo merita di essere esplorato in ogni suo punto, ma in Italia ci sono delle chicche invidiate in tutto il mondo. Questo borgo nascosto nel Lazio ne è un esempio prorompente. Consigli per andarci, soprattutto per organizzare un itinerario impeccabile.

Un campanile all’interno in una torre, com’è possibile? Nel borgo nascosto nel Lazio è così, e la scoperta venuta fuori solo da pochi decenni, lascia senza parole. Questa è una caratteristica unica al mondo, perché non si è vista da nessun’altra parte una condizione del genere. Ma soprattutto la domanda è una sola: perché?

Il borgo è arroccato in una terrazza di tufo è contraddistinto nelle sue stradine da vicoli tipici, ma anche elementi insoliti. C’è uno spazio in cui è stata predisposta una scacchiera umana, in cui ci si può camminare sopra, e i pezzi sono a grandezza naturale. Non mancano poi elementi architettonici in stile romanico.

Itinerario per esplorare il borgo nascosto nel Lazio

Consigli di viaggio e curiosità interessanti per visitare il borgo nascosto nel Lazio. Natura e cultura sono protagoniste di questa meraviglia, bisogna soltanto seguire il tragitto predisposto, organizzare in base a questi trucchetti, e si avrà un weekend fuori porta invidiabile. Chi ha detto che è necessario acquistare i biglietti dell’areo e andare in capo a mondo per stupirsi? C’è tanto da scoprire in Italia, ecco dove si trova questo luogo magico!

Passeggiando tra i vicoli, dopo la scacchiera, c’è una chiesetta in stile romanico perfettamente conservata. Questa si chiama Chiesa Santa Maria dei Lumi, circondata da stradine e botteghe artigiane, trasporta in un’epoca lontana, sembra un luogo fermo nel tempo. Ma è proprio di tempo che si parla, perché davanti alla chiesetta, c’è un complesso architettonico assurdo.

Si sta parlando della Torre sopracitata, al suo interno ha un campanile e si chiama “Torre dell’orologio”. Questa è stata nominata e accreditata tra le Dimore Storiche del Lazio. Nessuno conosceva il fatto che all’interno ci fosse un campanile, per secoli è rimasto nascosto al suo interno, ma è uno spettacolo di luci, pietra e colonne di grande impatto visivo. Salendoci fino in cima, è possibile ammirare lo spettacolo di tutta la valle.

Un luogo romantico, esclusivo, fuori dal caos cittadino, ma soprattutto ricco di storia e misteri. La vista sulla Valle del Tevere è poi l’ulteriore chicca che non può essere data per scontata. Questo borgo nascosto nel Lazio si trova in Provincia di Viterbo, il suo nome è Bassano Teverina. Da sottolineare che vanta anche di un prestigioso e unico riconoscimento, quello di Bandiera Arancione del Touring Club.