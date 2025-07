La Promessa, Maria scopre tutto su padre Samuel: adesso non può più mentire

Anticipazioni fine luglio La Promessa: viene fuori chi è davvero Padre Samuel, Maria scopre che cosa sta nascondendo.

La soap opera spagnola La Promessa sta avendo, da quando ha esordito in Italia, un successo impressionante. La trama ha catturato da subito l’attenzione dei telespettatori, che si sono lasciati travolgere soprattutto dalla storia d’amore tra Jana e Manuel. Proprio di recente i due sono usciti allo scoperto, in seguito alla confessione del marchesino che, davanti alla sua famiglia, ha svelato di amarla e di volerla sposare.

Padre Samuel, invece, si è trasferito da qualche giorno nel palazzo dei Lujan, in attesa della fine dei lavori nella chiesa dove esercita il suo ruolo. Fin dal suo ingresso in casa, in particolare tra la servitù, si è mostrato particolarmente gentile, tanto da aver conquistato la fiducia di alcuni servitori. Nelle prossime puntate, però, sul sacerdote verrà fuori una brutta verità: Maria è la prima a scoprire cosa sta nascondendo.

La Promessa, spunta la verità su Padre Samuel: Maria scopre il sacerdote sul fatto

Nelle prossime puntate de La Promessa Padre Samuel, dopo il trasferimento a palazzo, avrà modo di sistemarsi meglio. La sua presenza non sembra creare fastidi tra la servitù, dove è stato accolto con grande affetto. Ma il suo comportamento ambiguo ha cominciato a far insospettire Maria, che lo sta scrutando per capire che cosa nasconde. Le anticipazioni rivelano che la domestica lo beccherà mentre ruba un crocifisso molto prezioso.

Capirà, in quel momento, che il prete non è chi dice di essere, ma preferirà stare in silenzio. Quando i marchesi si renderanno conto dell’assenza dell’oggetto prezioso, ne ordineranno subito la ricerca. La servitù sarà molto preoccupata, temendo le conseguenze, ma Maria nonostante ciò continuerà a non fare il nome. Sarà poi il sacerdote, messo alle strette dalla cameriera, a confessarle di aver rubato il crocifisso. A quanto pare Padre Samuel non ha raccontato tutta la verità ma, nelle prossime puntate, potrebbe venire a galla.

Pelayo e Catalina, invece, avranno una dura discussione, dato che il conte sta temporeggiando. La ragazza sa che non ha molto tempo, infatti la pancia comincia a vedersi e per questo gli ha chiesto di prendere una decisione. Le anticipazioni svelano che Pelayo accetterà di sposarla e di riconoscere il bambino come suo. Dopo aver rinunciato di presenziare al pranzo con i nobili, Jana avrà intenzione di boicottare anche la cena. La giovane ha paura di affrontare i signori, avendo sempre mangiato con la servitù.