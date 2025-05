La Promessa, spoiler ultime puntate maggio: Pelayo è sconvolto, Catalina ha mentito

La Promessa, anticipazioni episodi in onda a fine maggio: la verità viene fuori, Pelayo scopre che cosa ha nascosto Catalina.

La Promessa continua a conquistare i telespettatori italiani davanti allo schermo. Da settembre 2024 va in onda tutti i giorni su Rete 4, a partire dalle 19.35 circa. Nelle ultime puntate non sono mancati i colpi di scena: la morte di Gregorio ha sollevato un gran trambusto a palazzo. Romulo, per proteggere Manuel, ha raccontato al sergente Burdina di aver scritto lui la lettera all’ex maggiordomo e gli ha rivelato di Pia.

Gli ha detto che la domestica è ancora viva e che l’ha aiutata a fingere il suicidio, per nascondersi dalla crudeltà del suo ex marito. Curro, invece, ha avuto modo di parlare con Julia e le ha raccontato la verità sulla morte del suo fidanzato. Catalina e Pelayo sono riusciti ad avere, di nuovo, le redini dell’attività delle marmellate. Solo che ultimamente la figlia di Alonso è apparsa molto distante e preoccupata. Nelle prossime puntate- come riportano le anticipazioni- Pelayo scoprirà il motivo dello strano atteggiamento della sua amata.

La Promessa, anticipazioni: Pelayo scopre tutto, questa volta non può perdonarla

Nelle prossime puntate de La Promessa ci saranno nuovi interessanti colpi di scena. Pelayo, a quanto pare, scoprirà che Catalina ha mentito, non raccontagli della storia con Adriano. La giovane, dopo la separazione dal conte, aveva avuto una breve relazione con il mezzadro e i due si erano lasciati andare alla passione. Aveva poi capito di provare ancora qualcosa per il nobile e per questo è tornata sui suoi passi.

Pelayo scoprirà quindi cosa è successo con Adriano e resterà sconvolto. Ma il momento peggiore avverrà quando Catalina gli confesserà di essere incinta del contadino. Una rivelazione che lascerà il conte completamente spiazzato. Vivrà giorni terribili e dovrà fare i conti con una decisione molto importante: andare via o continuare la storia con Catalina. Le anticipazioni rivelano che alla fine Pelayo resterà accanto alla giovane.

Le farà sapere di voler crescere il bambino che aspetta come suo figlio. Una decisione che poi verrà annunciata anche alla famiglia: Cruz e Alonso, però, per timore di un nuovo scandalo, spingeranno i due a convolare a nozze il prima possibile. Cominceranno a preparare il matrimonio, felici di poter diventare marito e moglie, ma proprio pochi minuti prima del sì la trama subirà una svolta importante: il conte lascerà Catalina con una lettera in cui le farà sapere di non poter accudire un bambino non suo.