Vacanze all’estero e non sai come collegarti ad internet? Scopri il modo per farlo gratuitamente e ovunque – Viagginews.com

Stai per partire per l’estero e temi di rimanere senza connessione ad internet? Scopri il modo per ottenerla gratuitamente.

In un mondo interconnesso, sempre online, l’accesso ad una connessione internet risulta essere fondamentale per gestire più operazioni contemporaneamente. Con i dispositivi sempre più smart, l’accesso ad internet si è ormai trasformato in una prerogativa essenziale.

Durante una permanenza in un Paese estero, tuttavia, è possibile incorrere in alcune problematiche di connessione legate ad un operatore diverso o ad offerte non compatibili con il luogo del soggiorno. Nel caso di uno smartphone, per esempio, le condizioni dell’operatore telefonico possono incidere notevolmente nella qualità del servizio mobile all’estero.

Le compagnie telefoniche, difatti, applicano spesso delle tariffe proibitive per l’utilizzo dei dati mobili fuori dai confini italiani, trasformando pochi minuti di navigazione sul web in fatture salate e credito azzerato. In questo scenario, è bene conoscere le possibilità alternative per ottenere una connessione internet gratuita e veloce in tutta Europa.

Viaggio all’estero: scopri come avere internet gratis

Chi viaggia spesso fuori dai confini italiani lo sa: la connessione internet può rivelarsi un ostacolo insormontabile in zone dove il proprio operatore italiano non può offrire un servizio d’eccellenza. In casi come questi, il nuovo progetto finanziato dalla Commissione Europea, rappresenta la soluzione definitiva per chi necessita di una connessione internet veloce e gratuita in ogni parte d’Europa.

Con la nuova rete WiFi4EU, tutti i cittadini potranno avere un accesso ad internet immediato, veloce e gratuito, senza dover registrarsi su piattaforme terze. Il servizio è disponibile nei principali spazi pubblici delle città europee, quali biblioteche, parchi, piazze, musei e punti di ritrovo. Si tratta di una connessione internet sicura ed affidabile, riservata a tutti senza un limite di utenti connessi. Il piano, partito nel 2018, ha già coinvolto più di 30.000 comuni dell’Unione Europea, di cui più di 3.000 solo in Italia.

Dopo aver attivato la propria connessione WiFi sul dispositivo utilizzato, basterà selezionare la rete “WiFi4EU” e accedere con un solo click. Per non sbagliarsi, è possibile scaricare l’applicazione gratuita per smartphone, la quale offre una mappa costantemente aggiornata sui luoghi in Europa i quali hanno aderito al servizio. Il servizio non prevede un limite di download dei dati mobili e garantisce la sicurezza e la privacy delle proprie ricerche internet.