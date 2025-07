Stare in spiaggia ormai ti annoia? Ecco le letture da ombrellone perfette per l’estate 2025. – (viagginews.com)

In spiaggia ti annoi dopo un paio d’ore? Prova a portarti dietro uno di questi libri, perfetti per rilassarsi all’ombra.

Quando arrivano le ferie o un fine settimana libero il primo pensiero delle famiglie è quello di fiondarsi al mare. Riempiono la macchina con i teli da spiaggia, i costumi e i giochi dei bimbi e partono ansiosi di stendersi sul lettino. Una volta arrivati però mentre i bambini giocano è facile annoiarsi un po’, specialmente se non c’è il mare giusto per fare il bagno.

Molti a questo punto si riempiono di crema solare per poi stendersi al sole, oppure ne approfittano per un sonnellino. Chi rimane sveglio a questo punto non ha molte alternative se non passeggiare sul bagnasciuga, a meno che non abbia con sé un libro o due. Con il lavoro e la casa a cui stare dietro anzi le vacanze sono uno dei pochi momenti in cui c’è tempo per leggere.

Considerato che si è comunque in vacanza però la scelta dei volumi da portare non può essere casuale. Per passare la giornata in spiaggia ci vuole qualcosa di avvincente o smaliziato, che sia fluente e non richieda concentrazione costante. E per l’estate che stiamo vivendo ci sono dei titoli che sembrano calzare queste definizioni a pennello.

Le letture per passare il tempo in spiaggia

C’è chi con il fragore delle onde vicino ama sognare con in mano un romanzo rosa, magari con un lieve tono comico. Per accontentarli oltre a titoli inflazionati come “Il Diario di Bridget Jones” si può pensare a “Niente di serio, ma vediamo”. Si tratta di un romanzo che affronta il ricrearsi una vita sentimentale dopo i 50 anni, con alle spalle un divorzio e due figli a cui badare.

Dai toni sempre ironici e a tratti un po’ pungenti c’è “Il mondo di Maria”, che può rivelarsi interessante per i lettori giovani come per quelli più attempati. Al centro della storia ci sono Maria, ventenne universitaria, e il padre Gil, che con il suo trasferimento si ritrova solo e preoccupato per lei. Ma d’estate serve un po’ di brivido, per cui meglio passare ai gialli e ai thriller.

Neanche a dirlo, il re dei romanzi horror, Stephen King, ha da poco pubblicato “Never Flinch. La lotteria degli innocenti”. Nel romanzo troviamo due donne, una poliziotta e una detective, a indagare sulla minaccia che incombe su tredici innocenti. Due storie che si intrecciano e che riservano diversi colpi di scena.