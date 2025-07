Dimentica la notte di San Lorenzo, ecco cosa accadrà se il 27 luglio guarderai il cielo stellato

Chi vuole toccare una stella con un dito ed esprimere un desiderio non deve aspettare San Lorenzo: il 27 luglio il cielo stellato è più bello!

Tutti sanno che la notte di San Lorenzo, il 10 agosto di ogni anno, le stelle sono più luminose nel cielo. Ma quest’anno il manto stellato regala delle chicche inedite, specialmente per chi non sa attendere. Avere già il naso all’insù già il 27 di luglio può regalare delle grandi gioie. Ecco perché tutto brillerà di luce pura!

Le Stelle cadenti di San Lorenzo o le Perseidi sono frammenti di roccia e ghiaccio, appunto meteoriti, che entrando in contatto con l’atmosfera si incendiano, e creano scie luminose. Il giorno in questione è possibile vederle meglio, perché girando nell’orbita, il pianeta Terra si pone nella condizione ottimale per ammirarle.

Cioè attraversa la zona più densa di detriti lasciati dalla meteora Swift-Tuttle. Ma perché quest’anno si anticipa? La scoperta lascia tutti senza parole, soprattutto ancora più in fibrillazione per vedere lo spettacolo in questione. Non si accende nessuno smartphone, ma si alzano gli occhi al cielo stellato.

Dove vedere il cielo stellato la notte del 27 luglio

Ci son delle zone dove è possibile ammirare la bellezza del cielo stellato, tra queste quelli più romantici come il mare o la vista sulla città, sono i prediletti. Il Delta delle Aquaridi offre un “aperitivo” che sembra far toccare il cielo stellato con un dito nella notte del 27 luglio!

Basta poco per impressionarsi, bisogna per una volta fermarsi, dimenticare il lavoro, prendere una boccata d’aria, ed ammirare il cielo. Non serve stare sempre sugli occhi sui telefonini, è arrivato il momento di apprezzare il mondo che ci ospita nella sua specialità.

Le Delta Aquaridi sono le meteore che saranno visibili la notte del 27 luglio, sono detriti della cometa 96P/Machholz che attraversano l’atmosfera creando scie luminose. Tra le 23,45 e le 4,00 ci sarà il picco, e se ne potranno vedere fino a 25 per ora! Dall’Italia si vedranno benissimo a Sud dove il radiante dell’Aquario è più alto all’orizzonte.

Circa il 10% delle stelle cadenti lascia scie persistenti che rimangono visibili per diversi secondi, creando uno spettacolo davvero magico. Ma cosa rende tutto ancora più affascinante? I desideri diventano veri! Se si decide di andare in un posto lontano dalle luci della città, e ci si sdraia su una coperta, si vivrà uno spettacolo pazzesco.

Puntare gli occhi a Sud-Est dopo la mezzanotte e le stelle inizieranno a rendere il cielo stellato un sogno ad occhi aperti. Le Perseidi di San Lorenzo possono ancora attendere, prima si ammirano le Delta Aquaridi!