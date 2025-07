Sembra una cascata naturale, ma la fecero i Romani e funziona ancora oggi: i suoi 165 metri di altezza ti lasceranno senza fiato

Una cascata naturale, ma in realtà è un’opera degli antichi romani: ingegno, passione e bellezza, ecco dove!

Dove vedere 165 metri di maestosità? Ci sono località bellissime nel mondo, ma molte di queste sono in Italia e la maggior parte nemmeno lo sanno. Quest’opera d’arte sembra una cascata naturale, ma non lo è affatto. Funziona ancora oggi al 100%, e com’è possibile che non si sia danneggiata? Gli antichi romani erano i più bravi ingegneri!

Non ci sono dubbi sulla maestria degli antichi romani, ma questo luogo da favola sembra davvero totalmente “green”. Non perché sia una creazione dell’uomo, allora la si debba considerare brutta, perché non è affatto così. Quando l’uomo ama, apprezza e si ispira alla natura, crea cose bellissime.

C’è però della curiosità, perché bisogna capire come questa costruzione sia non solo stupenda, ma così resistente. Tre salti, l’acqua si tuffa verso il basso in dei giochi visivi geniali da ben duemilacinquecento anni! Perché fu costruita?

Fu il volere del Console Manio Curio Dentato che ordinò di deviare il fiume Velino al fine di bonificare le paludi malsane della zona. Le acque sarebbero poi precipitate nel fiume Nera.

L’ingegneria idraulica ha permesso la realizzazione di questa opera che lascia ancora senza parole per la sua incredibile bellezza.

Dove si trova la cascata costruita dai Romani, altro che naturale!

Non solo un’opera d’ingegneria resistente da duemilacinquecento anni, ma anche uno spettacolo che sembra quasi del tutto naturale. Lì non c’era una cascata, ma i Romani ci hanno visto lungo, con la loro visione avanguardista, sapevano che li sarebbe potuta sorgerne una. Ma dove si trova?

Gli antichi romani hanno appreso dalla bellezza della natura, per poi divenire dei veri esperti di ingegneria grazie al progresso. Se solo si pensa al fatto che oggi si ha così tanta difficoltà a costruire dei semplici ponti, o peggio si assiste a delle catastrofi con il loro crollo, non si può che rimanere scioccati dalla maestria di questa popolazione.

Ci sembra difficile parlare di “antichità”, perché qui i romani hanno realizzato un progetto che ancora oggi ammiriamo. Il “genio italiano” prende i suoi natali proprio dalla loro cultura e sapienza. Ma dove possiamo ammirare una bellezza simile? Non a Roma, ma in un’altra località, forse inaspettata.

Ci spostiamo in una zona spesso poco considerata, ma che invece nasconde bellezze che lasciano senza parole. Si tratta della cascata apparentemente naturale che risiede vicino a Terni, si sta parlando della Cascata delle Marmore! Per chi pensasse che fosse naturale, sarà rimasto senza parole nel leggere che in realtà è un’opera ingegneristica sopraffina.