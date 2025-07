Con un pezzo di maglietta il bucato in asciugatrice è ancora più profumato: provalo subito

Con il trucchetto del pezzo di maglietta in asciugatrice, il bucato diventa profumato e irresistibile!

Chi desidera perfezionare le pratiche di igiene e pulizia delle propria casa, si trova nel posto giusto. Con un pezzo di maglietta il bucato non solo diventa più profumato, ma lo si fa in maniera del tutto economica. Basta sprechi e consumo di deodoranti dannosi per la salute, con questo trucco i vestiti diventano più odorosi di un campo di fiori!

L’asciugatrice è tra gli elettrodomestici più utilizzati in inverno, specie nel Nord e Centro Italia. Permette un’accurata asciugatura, in base al tipo di capo, senza dover attendere che si asciughi al sole. Molti però lamentano che all’atto, i vestiti non vengano fuori molto profumati, allora le provano tutte.

Tantissimi preferiscono acquistare deodoranti e prodotti costosi, anche con il rischio di danneggiare gli indumenti, non rendendosi conto che in questo modo possono persino recare qualche problema all’elettrodomestico stesso.

La tecnica di oggi è a prova di sprechi economici, ma è anche un gesto di benessere verso i propri averi.

Come rendere il bucato profumato in asciugatrice con un pezzo di maglietta

Sembra una pratica scontata, ma c’è solo un modo per sfruttarla in maniera corretta. Se non lo si fa, si compie un errore madornale che potrebbe pregiudicare l’esistenza stessa dei propri vestiti. Si inizia scegliendo l’olio essenziale perfetto, da lì, basta seguire delle pratiche e semplici regole. In questo modo il bucato in asciugatrice diventerà super-profumato grazie a un solo pezzo di maglietta!

Quale olio essenziale scegliere? Questo dipende dai gusti personali, sicuramente scegliere delle profumazioni in base alla stagione, potrebbe rendere tutto più confortante. Optare magari per oli con toni agrumati per l’estate, floreali per la primavera, e di pino e vaniglia magari per autunno e inverno, può essere una tendenza che crea confort.

Attenzione però, non sempre si può scegliere troppo liberamente. Il metodo è così efficace che poi rischia di “cozzare” con la profumazione dell’ammorbidente. Se si tratta di due toni tra loro opposti, il risultato potrebbe essere davvero un pasticcio.

Tra i profumi più apprezzati con le alte temperature c’è mandarino, limone, cedro e geranio, perfetti anche per allontanare tarme e insetti. Mentre la lavanda è azzeccata per chi vorrebbe qualcosa di “rilassante”.

La procedura in fondo è molto semplice, ma si deve tener conto di queste accortezze se non si vogliono guai. Si prende una vecchia maglietta in disuso, la si taglia e se ne preleva un pezzo. Si inumidisce con l’olio prediletto, e lo si manda in asciugatrice nello stesso momento in cui si asciugano gli altri vestiti. In questo modo, assorbirà la profumazione dell’olio scelto!

Altro dettaglio, il pezzo di maglietta non può essere “riutilizzato”, ma va gettato. Altrimenti potrebbe far puzzare i capi! Infine, evitare assolutamente gli oli essenziali se si è allergici alle componenti presenti, le conseguenze potrebbero essere gravi per la salute.