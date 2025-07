Temptation Island, l’edizione dimenticata: quella condotta da Maria De Filippi

È stata dimenticata la primissima edizione di Temptation Island. Condotta, per altro, dalla “regina della tv”: Maria De Filippi.

Il pubblico italiano preferisce Temptation Island ai format di divulgazione culturale condotti da Alberto Angela. Lo scorso anno i numeri dei due prodotti hanno delineato un quadro piuttosto chiaro. Le dinamiche di coppia, le discussioni e i battibecchi, il ritorni di fiamma e le separazioni drammatiche coinvolgono molto i telespettatori. Non che sia un dato inaspettato, possiamo dirlo. Secondo Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi, tutto nasce da empatia e immedesimazione.

Si tratta di proiettare quello che succede nel resort nella propria vita di coppia, immaginando quale sarebbe stata la reazione se ci fossimo trovati nella difficile situazione dei partecipanti. Nulla a che vedere, insomma, con lo sguardo di Angela sulla storia passata e recente. Nonostante il successo registrato dalla trasmissione, Temptation Island non ha avuto un percorso costante come gli altri prodotti di Maria De Filippi.

Uomini e Donne e Amici, ad esempio, vanno in onda da più di vent’anni. C’è posta per te domina le sere di Canale 5 addirittura dal 2000. Il format condotto da Filippo Bisciglia invece ha visto solo quattordici edizioni. Dal 2014 ad ora. Poco spazio è riservato però alla primissima stagione del programma, quella condotta nientedimeno che da Maria De Filippi in persona. Un tempo, a mediare tra fidanzate infuriate e compagni gelosi c’era “la regina della tv”.

Temptation Island, l’edizione dimenticata del 2005

Facendo una rapida ricerca in rete si trova poco o nulla sulla primissima edizione di Temptation Island. Che sia chiaro: il pubblico apprezzò molto il nuovo format. La prima puntata registrò il 20,62%, mentre l’ultima il 30,38%. Passando così da poco più di 4milioni di telespettatori a più di 6milioni in quattro appuntamenti. Il format non era titolato come lo conosciamo oggi, bensì Vero amore. E andò in onda dal 19 maggio 2005 al 9 giugno, tutti i giovedì.

Tra le coppie, la più nota era quella formata da Karina Cascella ed Emanuele Armiento. All’epoca erano fidanzati da ben 11 anni e decisero di lasciare insieme il programma, per poi separarsi solo successivamente. Giuseppe Lago e Francesca Morana – così come Igor Cetragolo e Nunzia Sammarco – uscirono invece separati. Non si è più saputo nulla delle coppie nip: Edoardo e Bianca, Andrea e Michela.

Maria De Filippi conduceva Vero amore da teatro 5 a Cinecittà, mentre i protagonisti soggiornavano in un lussuoso resort presso Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Nonostante il successo della prima edizione, la messa in onda venne stoppata fino all’epocale ritorno nel 2014.