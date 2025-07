Secondo la tradizione devi farlo il 22 luglio: i benefici saranno immediati

Benefici di questo fiore in casa, tutto quello che dovresti entro questa data, segnala sul calendario per avere tutti i benefici.

C’è qualcosa che andrebbe fatta prima del 22 luglio, non tutti lo sanno, ma i benefici saranno immediati, ma di cosa si tratta? A finire al centro dell’attenzione proprio la lavanda, si tratta di un fiore carico di poteri simbolici e terapeutici.

Nello specifico tutto si lega alla data del 22 luglio, stiamo parlando del giorno dedicato a Maria Maddalena. Proprio durante questo giorno, il fiore noto e diffuso in tutto il mondo viene utilizzato come rimedio naturale, oggi capiremo come sfruttarlo e quali sono le sue potenzialità.

Benefici lavanda in questo periodo: cosa accade

La lavanda come abbiamo già detto è un fiore molto diffuso, soprattutto in questo periodo, ma è bene aggiungere una postilla prima di iniziare: questa pianta non è solo considerata una pianta aromatica, ma si tratta di un vero e proprio ingrediente che viene utilizzato all’interno delle case per riuscire ad eliminare le energie negative.

Nello specifico c’è una data da segnare sul calendario, ovvero il 22 luglio. In questo periodo preparare la lavanda della Maddalena significa purificare l’ambiente per poter vivere in totale armonia. Per chi non lo sapesse, la spiga di lavanda è considera un potente amuleto, nel dettaglio protegge contro disgrazie, malattie e malocchi. Ma nel giorno della Maddalena il 22 luglio il potere viene “attivato” in modo particolare attraverso la realizzazione della nota croce solare di lavanda. Si tratta di un intreccio floreale da appendere sopra la porta di casa, quest’ultima è legata ai cicli della natura e al potere del sole proprio di questo periodo. Ma come va realizzata?

Per farla è fondamentale procurare quattro o più steli di lavanda essiccata, da legare al centro con un filo naturale, meglio se viola o dorato. Appenderla all’ingresso permetterà di proteggere chi vive in casa e, dunque, è in grado di respingere tutte le energie negative, questo consentirà di ottenere un ambiente rilassante. Inoltre sono tantissimi quelli che portano una piccola spiga con sé. Non è finita qui perché secondo la tradizione il profumo del fiore riesce anche a purificare l’aria e lo spirito, favorisce il benessere e la serenità. Questo significa che in casa si potrebbero collocare dei sacchetti per riuscire nel rituale. Insomma, entro il 22 luglio questo rituale potrebbe fare la differenza all’interno delle case.