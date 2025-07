Vacanze in Austria: scopri come organizzare il tuo viaggio in modo green e low cost – Viagginews.com

Stai progettando le tue ferie in Austria? Ecco tutti i modi per organizzare la tua vacanza senza spendere troppo e in modo green.

Pietra miliare dell’Europa centrale, l’Austria attira ancora oggi milioni di visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo. Con la sua capitale Vienna, città imperiale dal profilo elegante e dalle attrattive culturali senza tempo e le bellezze naturali, l’Austria continua a conquistare chiunque decida di visitarla.

Vero e proprio paradiso per gli amanti dei paesaggi naturali, con le sue Alpi l’Austria offre la possibilità di fare l’esperienza di attività quali trekking, escursionismo e passeggiate rilassanti lungo le valli. Non mancano i luoghi di interessi patrimonio dell’UNESCO, quali Salisburgo, città natale di Mozart e gioiello storico dell’Europa centrale.

Complice la sua vicinanza all’Italia, l’Austria si rivela essere ogni anno una delle mete preferite dagli italiani i quali desiderano trascorrere le proprie vacanze oltre i confini nazionali. Organizzare un viaggio in modo low cost e green, è possibile grazie alle numerose offerte e soluzioni a disposizione.

Estate in Austria: come organizzare il viaggio in modo low cost

Tra le soluzioni più semplici ed economiche per raggiungere l’Austria, il viaggio in treno rappresenta una delle scelte più sostenibili. Le ferrovie austriache ÖBB, offrono la possibilità di raggiungere l’Austria in poche ore dall’Italia ad un prezzo estremamente accessibile. La rete ferroviaria austriaca è nota per rappresentare una soluzione green di alto livello in tutta Europa. ÖBB, grazie ai suoi prezzi low cost e i collegamenti frequenti, è diventata la prima scelta di molti viaggiatori.

Per viaggiare in treno in Austria partendo dall’Italia, ÖBB offre collegamenti da Trieste, Treviso, Venezia, Udine e Bolzano fino alle principali stazioni austriache quali Innsbruck e Vienna. I collegamenti vengono effettuati con il modernissimo Railjet, un treno a lunga percorrenza ad alta velocità, caratterizzato da comfort, design e servizi a bordo.

Sui treni ÖBB, difatti, i viaggiatori potranno beneficiare di un ristorante, un bar, Wi-Fi gratuito, televisione e servizi igienici. Il viaggio verso l’Austria, oltre a diventare sostenibile, potrà trasformarsi in un momento di divertimento per tutta la famiglia, dove rilassarsi e pregustare già l’arrivo in territorio austriaco. I viaggiatori potranno scegliere da pacchetti Business Class, First Class o Economy Class, per avere ancora più spazio tra i sedili.