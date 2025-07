A pochi Km da Milano c’è il borgo che fece innamorare Monet, così bello da sembrare un quadro

Non è vero che al Nord non c’è niente di bello da fare in estate, a pochi Km da Milano c’è il Borgo di Monet!

Questa località è così bella da sembrare veramente un quadro, e se si è innamorato anche Monet di questo luogo, che di bellezza se ne intende, allora bisogna assolutamente scoprire dove si trovi. Caratteristiche e consigli utili per organizzare un itinerario in base alle proprie esigenze di svago e prezzo.

L’aspetto più interessante e che invoglia è che si trova a pochi Km da Milano, quindi se si abita al Nord non bisogna compiere viaggi alle isole o recarsi nelle Regioni del Sud, nonostante siano meravigliose. In termini di tempo e praticità, questo luogo fa al caso di chi desidera fare una gita fuori porta, ma senza macinare chissà quanta strada.

Un luogo così bello da sembrare un quadro quando ci si perde tra i suoi vicoli, sembra fermo nel tempo. A dominare dall’alto questo borgo, è il celebre Castello dei Doria, una bellezza architettonica maestosa che permette di vedere dall’alto tutto il paesaggio.

Anche i Caruggi sono un must, cioè i piccoli vicoli del centro storico tipici di questo posto, caratteristici per essere molto stretti. Ma è attraversandoli che si apprezza un ulteriore edificio di grande bellezza.

Un luogo speciale a pochi Km da Milano, il Borgo di Monet

Edifici, Castelli e vicoli piccolissimi, questo luogo a pochi Km da Milano soprannominato “Bogo di Monet” è davvero stupendo. Chi desidera staccare la spina dallo stress e dalla routine del lavoro, può recarsi proprio qui, passeggiando tra ruderi, arte, e inaspettate sorprese.

Passeggiando tra i Caruggi sopra citati, si intraprendono altre strade, le quali conducono alla Parrocchia di Sant’Antonio Abate, un edificio bellissimo che merita di essere visitato nel dettaglio. Dalla facciata colorata dei colori burro, arancione e rosa-cipria, alla navata spaziosa al suo interno, anch’essa abbellita da vetrature altrettanto colorate e luminose.

Ma c’è un simbolo che rende questo posto ancora più unico e raro. Si tratta del Ponte vecchio, una magnifica struttura a schiena d’asino e da cui è possibile intravedere lo stesso Castello. È un luogo calato in un’atmosfera speciale, e passarci un weekend magari “diverso” dal solito, è tra le scelte migliori che si possano fare.

Basta turismo di massa, meglio valorizzare posti di nicchia, ma decisamente speciali. Il luogo a pochi Km da Milano si chiama Dolceacqua, in provincia di Imperia, vicino a Ventimiglia. Che stai aspettando? Vai anche tu nel borgo che stregò Monet, magari potresti trovare l’ispirazione artistica giusta anche tu!