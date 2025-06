Sei abituato a lasciare la mancia? Non farti venire in mente di farlo se ti trovi qui

La mancia ormai in tantissimi Paese è un obbligo che viene aggiunto al conto del cliente, ma ci sono anche luoghi dov’è considerata una scortesia.

Quando si viaggia mangiare al ristorante è una delle tappe obbligate dell’esperienza e quando si arriva alla fine del servizio si paga il conto e, sempre più spesso, si lascia la mancia ai camerieri. In alcuni Paesi però questa usanza è assolutamente da evitare perché considerata una scortesia.

Se pensiamo alle mance del ristorante ci potrebbero facilmente venire in mente gli Stati Uniti, qui non si parla si un’usanza; lasciare un extra al cameriere è un vero e proprio obbligo che spesso è inserito all’interno del conto stesso. Ma ogni Paese ha in realtà le proprie usanze, tant’è che conviene sapere come ci si deve comportante in merito a questo argomento se ci si appresta a partire.

Per esempio in Egitto, ma un po’ in tutto il Nord Africa, la mancia è ben gradita ma bisogna essere discreti perché l’ostentazione non è gradita. Se si viaggia, invece, verso la terra del Sol Levante è bene sapere che la mancia è considerata una mancanza di rispetto, quindi non va proprio lasciata.

La mancia oltre il servizio, se vai in Giappone rischi di offendere il cameriere

Se nella maggior parte del mondo, le mance sono sempre bene accette dai camerieri è bene sapere che in Giappone non è così, anzi il contrario. La mancia non si lascia ed è anzi considerato gesto di scortesia.

Le ragioni che si nascono dietro questa usanza sono diverse e hanno a che fare con l’essenza stessa del Giappone e dalla rinomata devozione della sua popolazione al lavoro. Di fatto, il servizio ai tavoli è considerato parte integrante del lavoro- cioè offrire un servizio eccellente al cliente è semplicemente concepito come un dovere del lavoratore.

Inoltre, i giapponesi sono tendenzialmente molto orgogliosi dei ruoli che ricoprono, indipendentemente da quello che è il mestiere. Offrire o accettare una mancia significa di fatto svalutare la loro professionalità. Inoltre il sistema salariale è diverso; se in molti Paesi, i lavoratori del mondo della ristorazione guadagnano poco e sperano nelle mance per arrotondare, in Giappone il salario è adeguato allo stile di vita del Paese.

Infine, c’è un fattore culturale intrinseco; la società giapponese dà molta importanza all’equilibrio nei rapporti sociali. Offrire una mancia significa rompere l’equilibrio tra cliente e cameriere. In buona sostanza, che sia al ristorante (come in albergo) un semplice ありがとう “arigatou” è più che sufficiente.