Segreti di Bordo: Scopriamo le Crew Bunk, i Rifugi Nascosti per il Riposo del Personale di Volo

Un passo, una svolta del carrello, e la scia di un profumo di caffè scompare dietro una porta che non avevi mai notato: lì, lontano dagli sguardi, il cielo ha un’altra stanza. È dove il viaggio smette di correre e il tempo ascolta il respiro di chi tiene l’aereo in movimento.

Capita di vederli sparire. Il comandante saluta, un’assistente sorride, poi una tenda si chiude. Non c’è mistero, ma cura. Nei lunghi voli non si regge solo con la forza di volontà. Serve un luogo che contenga la stanchezza e la rimetta in ordine. È qui che entrano in scena le crew bunk, i rifugi che la maggior parte dei passeggeri non vedrà mai.

Cosa si nasconde dietro quelle porte

Le crew bunk sono compartimenti di riposo progettati per il personale di volo sui voli intercontinentali. Di solito stanno sopra il soffitto della cabina, a volte nel ponte inferiore o in coda, a seconda del modello. Su Boeing 787 e 777 gli spazi sono spesso “overhead”, mentre su Airbus A350 e A380 le soluzioni variano ma la logica resta: silenzio, discrezione, sicurezza.

Dentro trovi letti a castello compatti, tendine per la privacy, luce regolabile, ventilazione dedicata. Ogni cuccetta ha cintura di sicurezza, allarmi fumo, maschera d’ossigeno e interfono. Non sono camere d’albergo. Sono essenziali, pulite, pensate per distendersi davvero. Il numero cambia: in genere 2 postazioni per i piloti, 6–10 per le assistenti e gli assistenti di volo, in base all’aereo e alla compagnia. L’accesso è controllato. Per i passeggeri è off-limits.

Chi ci è stato racconta piccoli rituali: c’è chi mette la sveglia su “suoni di mare”, chi sceglie sempre la seconda cuccetta a sinistra perché fa meno corrente. Non ci sono finestre. La notte finta è un aiuto. Eppure, a volte, il ronzio del velivolo diventa una ninna nanna.

Turni e regole del riposo

Il riposo non è un favore, è procedura. Le normative internazionali impongono pause minime e turni di riposo per gli equipaggi quando il tempo di servizio supera certe soglie. Nei voli molto lunghi gli equipaggi sono rinforzati. I piloti si alternano in fasce che tengono conto delle fasi critiche di volo. Il personale di cabina segue rotazioni calibrate su servizio, pasti e fusi orari. Non esistono numeri validi per tutti: durata, rotta e politica della compagnia pesano sulle tabelle. La regola, però, è chiara: riposare bene per operare in sicurezza.

Dettagli pratici? Temperatura costante, coperte leggere, cuffie antirumore. Chi ha esperienza consiglia idratazione e niente schermi luminosi prima di chiudere gli occhi. Sembra banale, ma su un aereo a 11.000 metri fa la differenza.

Le cuccette dell’equipaggio dicono molto su come voliamo oggi: tecnologia in cabina, ma anche benessere e sicurezza dietro una tenda. La prossima volta che il carrello rientra e le luci si abbassano, forse penserai a quel piccolo corridoio segreto sopra la tua testa. Chi ci dorme custodisce il tuo viaggio mentre il mondo, fuori dall’oblò, scorre lento e blu. E tu, se potessi entrarci per un minuto, che sogno porteresti con te in quota?