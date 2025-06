Bonus Estate pagato ogni mese anche oltre le vacanze: si superano i 500 euro mensili – viagginews.com

Un bonus che finalmente soddisfa sia chi lavora che coloro che il lavoro lo offrono. Si parte subito, preparatevi.

Parte il 1 luglio uno dei bonus più attesi soprattutto per chi non è ancora riuscito a trovare un lavoro. Le agevolazioni mirano ad incentivare le assunzioni: potrebbe essere una festa per tutti.

Parliamo di un nuovo bonus contributivo destinato alle imprese che assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo prevede un contributo mensile fino a 650 euro per ogni nuovo assunto nelle regioni del Sud Italia, mentre nelle altre aree il tetto è di 500 euro al mese. Sarà valido per 24 mesi consecutivi e punta a sostenere l’occupazione stabile, in particolare nel Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione giovanile resta purtroppo ancora elevato.

Entriamo nei dettagli. L’incentivo prevede fino a 650 euro mensili al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna) e fino a 500 euro mensili nel resto d’Italia. Potranno beneficiarne i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

Il nuovo bonus per il lavoro: luglio porta una bella sorpresa

L’esonero previsto per i datori di lavoro, copre fino al 50% del costo del lavoro complessivo. Non sono ammessi contratti a termine, apprendistati, collaborazioni o contratti domestici. Solo indeterminati o trasformazione da determinati a indeterminati. Per accedere al sostegno, il lavoratore deve avere meno di 35 anni all’atto dell’assunzione. In più non dovrà avere avuto altre esperienze passate con contratto a tempo indeterminato e nessun rapporto di lavoro recente con la stessa azienda.

Per quanto riguarda le aziende, l’assunzione deve comportare un aumento reale dell’organico rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Sono escluse dal bonus le aziende in crisi economica, inadempienti verso il fisco o che abbiano ricevuto aiuti di Stato illegittimi. L’azienda deve presentare domanda online tramite il Portale delle Agevolazioni INPS prima dell’assunzione per ottenere la quota massima del bonus; in caso contrario, il beneficio sarà ridotto. La procedura è iniziata il 16 maggio scorso tramite il Portale INPS. La domanda, come detto, deve essere inviata prima dell’assunzione. Dopo l’approvazione, il datore di lavoro ha 10 giorni per formalizzare il contratto, pena la decadenza dell’agevolazione. INPS e Ministero del Lavoro effettueranno verifiche periodiche per evitare abusi e revocare il bonus in caso di irregolarità, licenziamenti ingiustificati entro sei mesi o dichiarazioni mendaci.