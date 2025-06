7 trucchi per risparmiare acqua e dimezzare le bollette: da quando li uso il mio salvadanaio inizia a riempirsi – viagginews.com

Vi sveliamo trucchi facili per risparmiare litri di acqua in casa: da quella per lavare le verdure agli elettrodomestici.

Risparmiare non fa solo bene all’ambiente e ci preserva dai momenti di siccità. Risparmiare acqua fa bene anche al nostro portafogli: i trucchi per riuscirci senza sacrifici.

Risparmiare acqua in casa è importante per l’ambiente, l’economia domestica e la sostenibilità collettiva. Solo una quota minima dell’immensa quantità di acqua presente in tutto il pianeta, è realmente potabile e accessibile all’uso quotidiano. Un consumo eccessivo mette a rischio l’equilibrio naturale delle risorse idriche, con possibili ricadute anche nella disponibilità delle nostre case. Ogni litro richiede risorse energetiche per essere riscaldato, filtrato e trasportato. Limitandone l’impiego, si riducono anche le emissioni di anidride carbonica, con importanti vantaggi ambientali.

Una gestione attenta dell’acqua comporta anche un calo delle bollette, con benefici economici per le famiglie. L’uso consapevole dell’acqua non è solo un’abitudine virtuosa, ma un’azione concreta per salvaguardare il futuro di tutti.

I segreti per non sprecare acqua: aiuti l’ambiente e il tuo portafogli

Per risparmiare l’acqua in casa, basta seguire sette semplici trucchi, che permettono di ridurre gli sprechi idrici, e di molto.

A suggerire questi trucchi, è stato un noto esperto di pulizie domestiche, Mattia de La Casa di Mattia. Prima di tutto, l’esperto suggerisce di tenere sempre l’acqua chiusa quando ci insaponiamo i capelli e il corpo, durante la doccia soprattutto in estate, quando la frequenza delle docce aumenta. Per quanto riguarda lo scarico del WC, è fondamentale usarlo consapevolmente: non è sempre utile usare due tacche di gettito.

Quando ci laviamo i denti, conviene chiudere sempre l’acqua e usarla solo quando ce n’è bisogno. La quarta regola: quando si usa la lavatrice, anche se c’è il programma automatico, l’esperto suggerisce di sfruttare comunque il più possibile il pieno carico. La quinta fondamentale regola riguarda l’acqua dell’asciugatrice: non buttatela, ma riutilizzatela per lavare i pavimenti. E ancora, l’acqua usata per lavare le verdure: l’esperto suggerisce di lavare le verdure in una ciotola, e poi di riutilizzare l’acqua per innaffiare le piante. Infine, per quanto riguarda la lavastoviglie, anche questa deve essere utilizzata sempre a pieno carico, a meno che non ci sia un’altra necessità. L’acqua, come il cibo, non si spreca e non si butta mai.