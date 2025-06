Confettura delicata dal gusto estivo: non ti serve la polpa… ma la buccia! Ricetta anti-spreco veloce

Mangiare una confettura delicata dal gusto estivo preparata con la buccia è incredibile, ti spieghiamo come fare!

Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato possibile fare una confettura delicata dal gusto estivo con la buccia? Di solito, è la polpa ad essere conservata, scartando semi e la superfice più dura e apparentemente priva di gusto. Invece, di questo frutto non si butta niente, perché anche l’esterno è ricco di benefici per la salute.

Non ci sono limiti all’arte del reinventarsi in cucina, perché non è solo una questione di risparmio.

Si tratta piuttosto di imparare a dare una nuova vita ai prodotti, soprattutto quelli da cui praticamente non ci si aspetta più nulla. Una volta conosciuta questa ricetta anti-spreco, ci si renderà conto di quanto cibo è stato buttato inutilmente finora.

Generalmente, al di là di questo frutto, la buccia dei prodotti di Madre Natura è ricca di nutrienti importantissimi. Infatti, anche se molti la buttano, questa è ricca di vitamine, sali minerali, antiossidanti per combattere radicali liberi, e tante altre caratteristiche che poi si legano alla tipologia dell’alimento.

Quindi, confermato che la frutta sia preziosa in tutte le sue parti, ecco come si può preparare una confettura dal gusto estivo.

Preparazione della confettura delicata dal gusto estivo

L’aspetto più interessante è che questa preparazione va bene su diverse tipologie di pasti. La confettura delicata dal gusto estivo la si può servire come antipasto insieme ai formaggi. Ma può divenire anche una salsa per guarnire in maniera “fresca” secondi sia di pesce che di carne. Chi l’ha detto che dolce e salato non possono andare di pari passo?

La protagonista della ricetta è la buccia del… cocomero! Non è una confettura comune, ma una volta conosciuta, tutti la vorranno provare. Questo è un frutto fresco e succoso, ma è noto che si butta un grosso quantitativo della sua “crosta verde”.

Non ha un sapore agro, anzi è molto delicato, e si mixa con vaniglia, cannella e agrumi. Si prepara in 10 minuti, mentre la cottura durerà circa 1 oretta e 10 minuti. Il quantitativo per 6 vasetti è il seguente. Servono 1,5 kg di cocomero, a cui si aggiungeranno 500 g di zucchero, 1 mela, 1 limone e un’arancia con succo e scorza di entrambi, una stecca di cannella e una di vaniglia, e 200 ml di acqua, circa un bicchiere.

La buccia va pulita, si elimina la parte verde. La si mette a cubetti in una pentola, e si inseriscono sempre a cubetti una mela, la buccia grattugiata e il succo di limone e arancia, zucchero, la vaniglia, le cannella e l’acqua. Si mescola tutto, e si accende il fuoco, lasciando cuocere per un’oretta girando il composto ogni tanto. Coprire con un coperchio, lasciando una fessura aperta per fare entrare l’aria.

Togliere dal fuoco, eliminare bacca di vaniglia e stacca di cannella. Si può lasciarla con i pezzetti di buccia o di frullarla. Ultimo passaggio, si versa la confettura in vasetti sterilizzati, li si chiude e li si fa bollire a bagnomaria per 20 minuti. In questo modo durerà due anni!