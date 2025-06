Break temporalesco cercasi! Le previsioni ci danno una data: ci sarà da attendere – viagginews.com

Se state aspettando l’arrivo di un break temporalesco per rifiatare e trovare ristoro dal caldo di questi giorni dovete mettervi l’animo in pace: ci sarà da aspettare diverso tempo.

L’arrivo di Pluto sull’Italia ha avuto i tempi scenici di un film tarantiniano, ma anche la precisione meccanica di un orologio svizzero. Subito dopo il solstizio d’estate, l’anticiclone si è presentato sul Mediterraneo, accompagnando fuori quelle correnti perturbate che nei giorni prima avevano dato sollievo e cancellato l’atmosfera estiva e portando uno scenario da manuale del meteo.

La figura barica è entrata con discreta forza sul nostro territorio ma senza sgomitare, permettendo anzi a qualche residuo di instabilità di manifestarsi, ma prendendo gradualmente e con i propri tempi sempre più territorio e forza, al punto da creare una cunicola subtropicale capace di cacciare via ogni tentativo di intromissione.

Il risultato di questo ingresso prepotente ma gentile è stato che nel corso della settimana abbiamo assistito ad una costante stabilizzazione del clima e un altrettanto inesorabile aumento delle temperature massime e minime su tutta l’Italia, al punto da generare il fenomeno delle “notti tropicali”.

Il caldo adesso è una costante, un qualcosa che non si può eliminare dall’equazione della giornata e che ci accompagna anche durante la notte, privandoci del vantaggio e del piacere di godere di una brezza fresca ristoratrice, capace di rinfrancare corpo e spirito dopo giornate in cui l’afa la fa da padrone.

Quando arriverà il primo break temporalesco di questa estate

Lo scenario ivi descritto più che una previsione meteo è l’appendice di una descrizione dell’inferno e come tali purtroppo si configureranno le prossime giornate, con un ulteriore aggravio di caldo e afa durante il weekend che ci apprestiamo a vivere. L’atteso break temporalesco che prometteva piogge da Nord a Sud a partire dal 27 giugno ha dato buca e bisognerà attendere.

La prossima settimana? Purtroppo le ultime previsioni spostano il suo arrivo a data da destinarsi e suggeriscono che la prossima settimana, la prima di luglio, sarà caratterizzata dal medesimo clima che stiamo patendo in questi giorni. Bisogna abbandonare ogni speranza (dato il clima sembra il dubbio più lecito) fino alla fine di agosto?

Per fortuna non c’è bisogno di essere così pessimisti e non c’è nemmeno bisogno di prenotare un volo immediato per zone meno calde in questo periodo dell’anno come ad esempio la Siberia, perché il break temporalesco dovrebbe comunque arrivare entro la prima decade di luglio, tra il 5 e l’8.

Lo scenario di quest’estate è dunque meno distopico e catastrofistico di quanto si possa pensare, è vero che ci sono picchi di caldo estremi, ma pare che con una certa regolarità si intervallino anche a fasi di fresco portate dalle piogge e dai temporali.