Scegli Living Place Hotel Bologna: comfort e natura alle porte della città

Un soggiorno all’insegna del comfort, della gastronomia e della sostenibilità al Living Place Hotel Bologna: camere moderne, cucina d’autore e decine di servizi.

In un solo luogo, tutto ciò che serve per un soggiorno all’insegna del comfort, del relax e della scoperta: vi invitiamo a provare l’esperienza del Living Place Hotel Bologna, alle porte della città, immerso nel suo cuore verde e a pochi passi dal quartiere fieristico. La sua posizione strategica, ad appena un chilometro dall’uscita dell’autostrada A14, rende questa struttura ideale per chi vuole arrivarci in auto in maniera autonoma o dall’aeroporto Guglielmo Marconi.

Il Living Place Hotel Bologna è la struttura ideale per chi viaggia per lavoro e magari ha bisogno del massimo relax dopo una giornata particolarmente impegnativa, ma non solo: se cercate un appoggio comodo e piacevole alle porte del capoluogo felsineo, una camera da letto in questa struttura è quello che fa al caso vostro.

Tutto il comfort di camere dal design contemporaneo al Living Place Hotel Bologna

La struttura mette a disposizione dei propri clienti ben 205 camere spaziose, luminose e progettate per offrire il massimo del relax. Alcune sono state completamente ristrutturate e dotate di tecnologie all’avanguardia. Il restyling punta su design innovativo, sostenibilità e comfort, con ambienti flessibili e accoglienti. Le stanze della struttura – come abbiamo evidenziato – sono perfette per ogni tipo di soggiorno, sia di lavoro che di piacere, combinano funzionalità e stile moderno per farvi sentire sempre a casa.

Gusto, eleganza, semplicità nel living restaurant

Fiore all’occhiello della struttura, affacciato sulla piscina e sulla veranda, il Living Restaurant è il cuore dell’esperienza gastronomica dell’hotel, grazie alla grande esperienza di Marcello Baruzzi, lo chef resident, e dello chef stellato Andrea Ribaldone, che si occupa del food concept.

La filosofia della cucina è chiara: “Fresco, Italiano, Semplice”, in questo modo i piatti serviti uniscono la tradizione emiliana a un tocco creativo, e sono realizzati con ingredienti locali e stagionali. Ogni portata è pensata per essere sana, gustosa e autentica.

Gli altri servizi: dal Living Cafè al Centro Sportivo passando per la piscina

Al Living Place Hotel Bologna potrete godere di tutta una serie di servizi aggiuntivi: c’è Living Cafè, il lounge bar dell’hotel che vi accoglie con un’atmosfera rilassata e moderna. Si tratta del posto perfetto per iniziare la giornata con un buon caffè, fare una pausa pranzo leggera o godersi un aperitivo o un cocktail serale.

Per gli amanti dello sport e dell’attività fisica, il centro sportivo offre tutto ciò che serve per restare attivi e divertirsi, sia in coppia che in gruppo: due sono i campi da tennis in green set, a cui si aggiungono tre campi per beach tennis e beach volley e una saletta fitness.

Ogni estate poi, la veranda bioclimatica diventa protagonista della socialità. Spazio ampio, curato e affacciato sulla piscina: è perfetto per colazioni al sole, pranzi informali, aperitivi freschi o cene romantiche sotto le stelle. A proposito, la piscina olimpionica è ideale per chi vuole nuotare, allenarsi o semplicemente rilassarsi sotto il sole, e ha un servizio pool bar con bevande fresche e cocktail per vivere come se foste sempre in vacanza.

Scopri Bologna con i tour guidati

Living Place Hotel Bologna ti aiuta anche a scoprire la città: grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, puoi partecipare a tour organizzati alla scoperta della città e dei suoi dintorni. Esperienze disponibili per singoli o gruppi, per vivere da vicino la cultura, la storia e i sapori di questo straordinario territorio.

Sostenibilità certificata e impegno concreto

Un focus a parte merita la certificazione DCA ESG, a conferma dell’impegno della struttura per un’accoglienza responsabile, tesa a valorizzare diritti umani e condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli ospiti e del personale, privacy e sicurezza digitale, sviluppo e coinvolgimento della comunità locale. Si tratta di una scelta consapevole per un futuro più sostenibile.

Dunque, al Living Place Hotel tutto è pensato per offrirti un’esperienza indimenticabile: un soggiorno in relax, il comfort di stanze su misura delle esigenze dei clienti, buon cibo con l’incontro di gusti e sapori, ma anche la possibilità di tenersi in forma e fare attività fisica.