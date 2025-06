Previsioni meteo, weekend da incubo: clima sempre più estremo – viagginews.com

La speranza di un weekend in cui il caldo sarebbe stato smorzato da un break di correnti fredde sembra essere definitivamente naufragata: gli aggiornamenti ci rivelano che le temperature saranno in costante aumento.

L’estate 2025 si è aperta con l’arrivo in forze dell’anticiclone Pluto, un’ondata di aria calda proveniente dal Nord dell’Africa che in questi giorni sta gradualmente alzando le temperature su tutto il Paese e che sta dando il via ad una lunga fase di stabilità che coinvolgerà non solo l’Italia ma anche tutti i Paesi bagnati dal Mediterraneo e gran parte dell’Europa.

Questa distensione dell’anticiclone potrebbe creare quella che in gergo viene chiamata “cunicola subtropicale” ovvero una bolla di aria calda che si stanzia sulla zona impedendo l’arrivo di correnti fredde dall’esterno e respingendo qualsiasi tipo di perturbazione. All’interno di questa bolla la temperatura si surriscalda con il passare del tempo sempre più, aumentando anche il calore notturno.

L’accumulo di calore del terreno, infatti, si sprigiona durante la fase notturna della giornata, aumentando sia la temperature che l’umidità e generando quel fenomeno climatico che viene chiamata “notte tropicale” durante il quale la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi.

Weekend torrido con picchi fino a 40 gradi

Questo clima afoso e torrido continuerà anche durante il prossimo weekend. Tra giovedì e venerdì potrebbero fare breccia alcune correnti fredde in grado di portare ad improvvisi temporali, ma questi fenomeni avversi si presenteranno esclusivamente lungo l’arco alpino e non riusciranno a scendere oltre la zona montuosa.

Altrove il caldo continuerà a farla da padrone con giornate caratterizzate da sole splendente e cieli limpidi, venti calmi o al massimo lievi e mare perfettamente piatto. Condizioni ideali per chiunque voglia andare al mare durante il fine settimana e cerca proprio in questa attività vacanziera il metodo per trovare refrigerio da un clima altrimenti difficile da tollerare.

Per quanto riguarda le temperature massime, sia al Nord che al Centro la media sarà superiore ai 34-35 gradi, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori i valori si dovrebbero attestare intorno 37-39 gradi, con alcune zone interne di Sicilia e Sardegna in cui il termometro potrebbe salire addirittura oltre i 40 gradi.

Come già anticipato non ci sarà una vera pausa dal caldo nemmeno durante la notte, in questi giorni le minime non andranno sotto i 23-25 gradi. Va sottolineata comunque la possibilità che domenica sera un fronte temporalesco che coinvolgerà tendenzialmente le Alpi e le Prealpi possa diffondersi in pianura nel Triveneto.