In fuga dal caldo torrido di quest’estate? Ecco 2 luoghi paradisiaci europei in cui andare (costano pochissimo!) – viagginews.com

Sai che ci sono dei luoghi letteralmente paradisiaci in Europa? E sai che questi posti costano anche pochissimo? Lì troverai refrigerio dal torrido caldo estivo. Ti svelo quali sono.

L’estate è sinonimo di sole, vacanze e relax. Ma quando il caldo diventa insopportabile, non resta che una soluzione: scappare altrove. E se pensi che servano grandi budget per rinfrescarsi in posti da sogno, ti sbagli di grosso.

In Europa ci sono ancora angoli di paradiso poco conosciuti, perfetti per una vacanza low-cost all’insegna del fresco e della natura incontaminata. Eccone due che uniscono bellezza mozzafiato e prezzi accessibili.

2 luoghi paradisiaci e che costano poco in cui andare: via dall’Italia in cerca di refrigerio

Sai, andare all’estero non costa sempre un occhio della testa. Se sai scegliere, anzi, potresti addirittura spendere pochissimo e vivere delle vacanze davvero indimenticabili.

Nel cuore delle Alpi Giulie, il Lago di Bled è uno dei luoghi più suggestivi dell’Europa centrale. Immagina un lago dalle acque verde smeraldo, circondato da boschi, con al centro una piccola isola dominata da una chiesetta fiabesca. Una vera cartolina vivente, dove il caldo estivo è attenuato dalla brezza alpina e dalle temperature miti.

Bled è perfetta per chi cerca pace, paesaggi rilassanti e un tuffo in acque freschissime. Oltre al bagno nel lago, puoi noleggiare una barchetta e raggiungere l’isola, passeggiare fino al castello arroccato sulla scogliera o fare trekking nei sentieri panoramici circostanti.

La Slovenia, per inciso, è in generale una delle nazioni più economiche in Europa se non proprio al mondo. Ti consiglio pertanto di darle una chance, perché a mio avviso non te ne pentirai, tutt’altro. Vai a giugno o inizio settembre per evitare la folla e goderti un clima ideale. E se ti piace l’avventura, le vicine gole di Vintgar sono uno spettacolo naturale da non perdere.

Passiamo al secondo luogo, a mio avviso davvero spettacolare. Nella costa nord, affacciata sull’Oceano Atlantico, si nascondono le Asturie: una regione lussureggiante, con paesaggi montani, scogliere a picco sul mare e villaggi pieni di tradizione.

Qui l’estate è fresca, spesso nuvolosa, ma mai afosa. Perfetta per chi vuole respirare a pieni polmoni, dormire senza aria condizionata e godersi il silenzio della natura. Puoi esplorare i Picos de Europa, fare surf a Salinas o passeggiare per le stradine di Oviedo e Cudillero, uno dei borghi marini più belli della Spagna.

Tranquillità e niente turismo di massa: un vero e proprio paradiso in cui andare spendendo letteralmente una miseria! Spero di averti convinto ad informarti autonomamente. Non te ne pentirai, sono posti bellissimi, freschi ed economici.