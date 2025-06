Cous cous con pollo e zucchine, se lo prepari in questo modo freddo è ancora più buono

Non è la classica ricetta del cous cous, in questa ci aggiungi pollo e zucchine e la rendi ancora più appetitosa, e se la provi il giorno dopo è anche meglio.

Il cous cous è un alimento originario del Nord Africa, ottenuto da semola di grano duro (a volte anche da altri cereali) che viene lavorata con acqua fino a formare dei piccoli granelli, poi cotti a vapore. Tuttavia, soprattutto in questi ultimi anni, ha avuto un enorme successo anche qui da noi, a tal punto che sono tantissime le versioni in cui poterlo preparare.

Facile e veloce da preparare il cous cous è perfetto soprattutto in estate in quanto è possibile realizzare alcune versioni fresche, che mantengono inalterato il sapore anche se mangiato il giorno dopo, anzi, paradossalmente è ancora più buono. Ecco perché oggi, andremo a mostrare una ricetta ancora più golosa, con pollo e zucchine, si porterà un cous cous freddo davvero squisito.

La ricetta da seguire per realizzare un gustoso cous cous con pollo e zucchine

Il caldo si fa sentire e la voglia di cucinare è pari a zero? Invece di optare per la solita pasta fredda o insalata di riso, proviamo questo delizioso cous cous con pollo e zucchine e tutti chiederanno il biso. Scopriamo gli ingredienti e il procedimento per preparalo sin da subito.

Ingredienti per 2 persone:

200 g cous cous

200 g petto di pollo

1 zucchina

1 spicchio Aglio

Olio di oliva

Erbe aromatiche

2-3 foglie Menta fresca

Sale fino

Procedimento:

Per prima cosa preparare il cous cous seguendo le indicazioni riportate sulla confezione Appena raggiunge il bollore, versare a pioggia il cous cous e spegnere la fiamma Coprire con un coperchio e lasciare riposare per 10 minuti Sgranare il cous cous ormai gonfio con una forchetta delicatamente Regolare di sale Nel frattempo preparare il condimento, tagliando il petto di pollo a cubetti Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle a dadini grandi più o meno come il pollo Mettere in una padella olio di oliva e lo spicchio di aglio Fare rosolare ed aggiungete sia il pollo che le zucchine Aromatizzare con le erbe aromatiche che si preferiscono come timo, maggiorana, pepe nero, prezzemolo, menta fresca e lasciare cuocere fino a che non risultano teneri Salare ancora una volta, dopodiché lasciare intiepidire appena Infine, unire il condimento al cous cous e insaporite con menta fresca

Ora non resta che riporre tutto in frigorifero fino al momento di servirlo ed ecco che il cous cous con pollo e zucchine sarà pronto per essere gustato.