Pesto, pomodorini e un altro ingrediente per portare in tavola una pasta fredda davvero saporita: portala in spiaggia e senti che sapore

Una pasta fredda così buona non l’hai mai mangiata: si prepara con pesto, pomodorini ed un altro paio d’ingredienti che la rendono divina.

Ora che il caldo sembra essere arrivato sull’intera penisola, inizia la voglia di mangiare qualcosa di fresco e di veloce, senza dover passare troppo tempo davanti ai fornelli, visto che già normalmente si suda anche per fare la più semplice delle azioni. Ecco che quindi, insalate di riso, di pasta e anche la classica insalata di tonno in tavola non mancano mai.

Tuttavia, mangiare sempre le stesse cose per una stagione intera, alla lunga può portare a stufare, ecco che quindi, c’è bisogno di qualche alternativa affinché si possa provare sempre qualcosa di gustoso e di fresco al tempo stesso. Ebbene, oggi vogliamo mostrare la ricetta per realizzare una pasta fredda diversa dal solito, così gustosa, da non poterne più fare a meno.

Pasta fredda con pesto, pomodorini e…..un paio d’ingredienti che faranno la differenza

La pasta fredda è senza dubbio la regina indiscussa dell’estate. Veloce, saporita e soprattutto perfetta da preparare anche il giorno prima. È l’ideale per un pranzo in ufficio, ma anche da portare in spiaggia, quando si ha voglia di mangiare qualcosa di buono ma senza appesantirsi. Proprio per questo oggi, andremo a mostrare come preparare delle deliziose farfalle tricolore, con pesto, pomodorini, rucola e asiago.

Ingredienti per 2 persone:

250 g di farfalle o altra pasta corta a scelta

1 confezione di pesto da 130 g

1 confezione di rucola

10 pomodorini

150 g di asiago in una sola fetta

Sale

Olio

Procedimento:

Prendere una pentola, riempirla d’acqua e metterla a bollire Non appena l’acqua arriverà ad ebollizione calare la pasta, regolare di sale e raggiungere il punto di cottura desiderato Una volta pronta, scolare la pasta, passarla rapidamente sotto il getto di acqua fredda per interrompere la cottura Metterla in una ciotola ed aggiungere un filo d’olio Mescolare per evitare che la pasta si attacchi Nel frattempo che la pasta si raffredda, lavare rucola e pomodorini Prendere questi ultimi e tagliarli a tocchetti Prendere anche l’asiago e tagliere anche questo a tocchetti Non appena la pasta si sarà raffreddata, aggiungere il pesto e mescolare Infine, unire anche la rucola, l’asiago e i pomodorini e mescolare ancora Lasciare riposare in frigo fino a quando dovrà essere servita.

Ed ecco che in pochissimo tempo sarà pronta una gustosa pasta fredda da servire a tavola. Così buona, che tutte le altre ricette non serviranno più.