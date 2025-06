Le 10 spiagge più pulite d’Italia: la classifica definitiva del 2025 – viagginews.com

Spunta anche quest’anno la classifica di Legambiente e Touring Club delle spiagge italiane premiate con le Cinque Vele.

Da oltre 20 anni, la Guida Blu si impegna a orientare i viaggiatori (e non solo) verso scelte consapevoli, di quelle che vanno ben oltre l’estetica. Sì, perché non basta un mare trasparente a definirne la pulizia, così come è vero che ogni anno le classifiche possono stravolgersi e ribaltare le carte in tavola. Ed è per questo che anche nel 2025 Legambiente e Touring Club Italiano hanno stilato la lista delle località premiate con le Cinque Vele.

Come ogni anno funziona così: si prende in esame un Comune a cui viene attribuito un punteggio da 1 a 100, sulla base di valutazioni effettuate da Legambiente nell’arco dell’intero anno. Qui viene preso in considerazione lo stato di conservazione del territorio, la qualità ambientale, i servizi offerti. Tra i test ci sono quelli sulla pulizia del mare e delle spiagge, la presenza di luoghi d’interesse, di spiagge libere e spazi culturali.

Anche se oggi ci focalizzeremo proprio sulla pulizia delle spiagge, è bene ribadire che la differenza la fanno diversi fattori. E sono queste le spiagge che si sono conquistate a denti stretti la top 10.

Le spiagge al top nel 2025 secondo Legambiente: ecco chi ha fatto meglio di tutti

Servizi efficienti, tutela del paesaggio, gestione sostenibile del turismo, attenzione alla biodiversità. Insomma, un equilibrio delicato che pochi riescono a mantenere. Eppure, anche quest’anno, qualcuno ce l’ha fatta. E alla grande.

In cima alla classifica 2025 troviamo Domus De Maria, nel Sud Sardegna, che si prende 100 punti pieni. Una vittoria netta, che la piazza davanti a nomi forti e ben noti. Subito dietro c’è Pollica, nel Salernitano, da anni presenza fissa tra le più virtuose. Poi Nardò, in provincia di Lecce, che ormai non è più una sorpresa. Vediamo più da vicino le prime dieci località premiate con le Cinque Vele con tanto di punteggio annesso:

Domus De Maria (Sud Sardegna) – 100 Pollica (Salerno) – 97 Nardò (Lecce) – 95 Baunei (Nuoro) – 93 San Giovanni a Piro (Salerno) – 91 Castiglione della Pescaia (Grosseto) – 89 Cabras (Oristano) – 88 San Teodoro (Sassari) – 86 Vernazza (La Spezia) – 8 Riomaggiore (La Spezia) – 83

Ma la top 10 non esaurisce le meraviglie italiane. Appena dopo troviamo altre 12 località che hanno conquistato le Cinque Vele: Monterosso, Otranto, Santa Teresa di Gallura, Capalbio, Maratea, Isola del Giglio, Melendugno, Vieste, Castellabate, Posada, Gallipoli e Grosseto.

Che dire, una classifica come questa, ci ricorda che chi fa le cose bene, viene premiato. E il mare – insieme a chi lo visita – ringrazia.